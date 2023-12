Basilea kündigt beschleunigte Darlehens-Rückzahlung an

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, 20. Dezember 2023

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute bekannt, dass es die Rückzahlung seines vorrangig besicherten Darlehens von Athyrium Capital Management, LP («Athyrium») beschleunigen wird. Das vorrangig besicherte Darlehen hatte einen ursprünglichen Gesamtbetrag von CHF 75 Mio. und eine Laufzeit von zwei Jahren von September 2022 bis September 2024. Die Rückzahlung begann im ersten Quartal 2023 und erfolgt vierteljährlich. Basilea plant nun, das Darlehen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 vollständig zurückzuzahlen.

Adesh Kaul, Chief Financial Officer von Basilea, sagte: «Wir freuen uns, dass die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie im Jahr 2023 und unsere positiven finanziellen Aussichten für 2024 es uns ermöglicht haben, uns mit Athyrium auf eine vorzeitige Rückzahlung des vorrangig besicherten Darlehens zu einigen. Durch die vorzeitige Rückzahlung reduzieren sich unsere Zinszahlungen und Gebühren um etwa CHF 1.5 Mio. Dadurch werden Mittel für Investitionen in den weiteren Ausbau und die Weiterentwicklung unserer vielversprechenden Pipeline von Antiinfektiva-Medikamentenkandidaten frei und wir schaffen so langfristigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre.»

