ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.12.2023 KLO 9.00

Enento Group mitätöi hankkimiaan omia osakkeita

Enento Group Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mitätöinyt 240 000 yhtiön omaa osaketta, ja osakkeiden mitätöinti on merkitty tänään kaupparekisteriin. Mitätöidyt osakkeet hankittiin 24.4.2023 julkistetun yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman puitteissa 27.4. – 30.6.2023 välisenä aikana.

Mitätöinti pienentää Enento Groupin osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöity osakemäärä vastaa noin 1,0 prosenttia Enento Groupin osakkeiden kokonaislukumäärästä ennen mitätöintiä. Ennen omien osakkeiden mitätöintiä yhtiön liikkeelle laskemien Enento Groupin osakkeiden kokonaismäärä oli 24 034 856. Mitätöinnin jälkeen liikkeelle laskettujen Enento Groupin osakkeiden ja äänien kokonaislukumäärä on 23 794 856.

