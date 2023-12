Strategi for statens låntagning 2024

Sigtepunkt på 65 mia. kr. for obligationssalg

I 2024 fastsættes sigtepunktet for statens obligationsudstedelser på 65 mia. kr. Fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer, suppleret med udstedelser i den 10-årige grønne statsobligation og den inflationsindekserede statsobligation.

Åbning af ny 2-årig benchmarkobligation

I 1. kvartal 2024 åbnes en ny 2-årig statsobligation med udløb i 2026. Den nye statsobligation erstatter 1,75 pct. 2025 som 2-årigt låneviftepapir.

Udstedelse under statens EMTN-program

I 2024 udstedes en kortfristet obligation i enten euro eller dollar under statens EMTN-program. Det er fortsat strategien, at der årligt udstedes en obligation i udenlandsk valuta.

Strategimeddelelsen er tilgængelig på www.statsgaeld.dk. Henvendelser kan rettes til Kristine Rasmussen på telefon +45 3363 6117 eller mail: governmentdebt@nationalbanken.dk.

