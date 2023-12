EGIDE : Renforcement de la structure actionnariale et Remboursement de l’emprunt obligataire

Communiqué de presse

Bollène, 20 décembre 2023– 08h00 (CET)

Renforcement de la structure actionnariale & Remboursement de l’emprunt obligataire

Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), le spécialiste mondial des boîtiers hermétiques, annonce ce jour le renforcement de sa structure actionnariale et le remboursement de l’emprunt obligataire contracté avec CNN.

Egide avait annoncé qu’elle souhaitait renforcer et stabiliser la structure de son capital pour améliorer le fonctionnement de la Société.

Après les 2 récentes augmentations de capital, iXcore, Pléiade Venture et Vatel Remploi détiennent au total 23,95% du capital d’Egide, réparti comme suit :

iXcore : 8,49% Pléiade Venture : 8,03% Vatel Remploi : 7,43%







Ces trois sociétés n’entendent pas mettre en œuvre de politique commune vis-à-vis de la société et n’agissent pas de concert entre elles.

La montée au capital de ces 3 sociétés devrait permettre de conforter la structure financière d’Egide en cas de besoin, et de tenir plus facilement les assemblées générales avec un quorum plus facile à atteindre.

Egide se félicite également de l’arrivée dans le capital de l’entrepreneur qui a fondé, développé et vendu les sociétés Photonetics et iXblue.

Egide a remboursé le 12 décembre 2023 l’emprunt obligataire de 750K€ à la société CNN.

