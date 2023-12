Calendrier financier de Syensqo en 2024

Bruxelles, Belgique – 20 décembre 2023 - 08:30 CET

Syensqo publie aujourd’hui son calendrier financier pour 2024 et invite la communauté financière à noter ces dates.

Événement Date Résultats annuels 2023 12 mars 2024 Résultats du premier trimestre 2024 16 mai 2024 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 23 mai 2024 Résultats du premiers semestre 2024 1 août 2024 Résultats des neuf premiers mois 2024 5 novembre 2024



Les dates des “périodes calmes” (quiet periods) seront communiquées avant chaque saison de résultats.





A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Plus d’informations sur https://www.syensqo.com/en/investors/spinoff





Pièce jointe