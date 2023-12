Financiële kalender van Syensqo in 2024

Brussel, België - 20 december 2023 – 08u30 CET

Syensqo publiceert vandaag zijn financiële kalender voor 2024 en nodigt de financiële gemeenschap uit om hun kalender dienovereenkomstig te markeren.

Evenement Datum Resultaten voor het jaar 2023 12 mart 2024 Resultaten eerste kwartaal 2024 16 mei 2024 Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 mei 2024 Resultaten eerste halfjaar 2024 1 augustus 2024 Resultaten eerste negen maanden 2024 5 november 2024



De data voor de “quiet periods” zullen tijdig worden aangekondigd.





Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Meer informatie op https://ww.syensqo.com/en/investors/spinoff.





