Un financement par placement privé pour Evaxion Biotech

MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), la branche capital-risque de Merck & Co., Inc., Rahway, État du New Jersey, États-Unis, contribue à hauteur d’environ 25 % du montant total de l’offre

La direction de la Société et son conseil d’administration y participent nettement

COPENHAGUE, Danemark, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de puissants vaccins basés sur sa plateforme d’immunologie par l’IA, AI-Immunology™ se réjouit d’annoncer une levée de fonds via placement privé, ci-après le « Placement Privé », de près de 5,3 millions de dollars. Le Placement Privé englobe la participation d’actionnaires existants et nouveaux, le plus grand parmi les nouveaux venus étant MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), la branche capital-risque de Merck & Co., Inc., Rahway, État du New Jersey, États-Unis, pour environ 25 % de l’enveloppe totale. Par ailleurs, le Placement Privé comprend une participation considérable de tous les membres de la direction de la Société et de son conseil d’administration.

Pour Christian Kanstrup, PDG d’Evaxion Biotech, « Ce Placement Privé constitue une étape clé dans notre stratégie de financement à long terme, et je suis très heureux de voir se rassembler les actionnaires actuels et les nouveaux autour de notre projet. En outre, je suis enchanté d’accueillir MSD GHI au sein de nos actionnaires. Nous sommes convaincus que la vaste participation à ce Placement Privé est un gage de confiance évident envers notre stratégie affinée, axée sur la réalisation de la valeur ».

Conformément aux dispositions du Placement Privé, la Société a conclu des accords définitifs pour l’émission et la vente de 9 726 898 actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale de 1 couronne danoise (ci-après, les « Actions Ordinaires »), représentées par des American Depositary Shares (ci-après les « ADS », actions étrangères détenues en dépôt par une banque dépositaire), et des bons de souscription (ci-après, les « Bons ») permettant d’acheter jusqu’à 9 726 898 Actions Ordinaires représentées par des ADS au prix d’achat de 0,544 dollar par Action Ordinaire, pour une enveloppe totale de 5,3 millions de dollars. Ces Bons peuvent être exercés à la suite immédiate de leur émission. Leur durée est établie à trois ans, et leur prix d’exercice équivaut à 0,707 dollar par Action Ordinaire. Chaque Action Ordinaire est représentée par un (1) ADS.

Le Placement Privé devrait être conclu aux alentours du 21 décembre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Société n’a versé aucun frais de courtage, honoraire d’intermédiation, ni commission dans le cadre du Placement Privé.

Les produits bruts du Placement Privé devraient s’élever à environ 5,3 millions de dollars avant déduction des frais d’offre payables par la Société, qui entend les utiliser pour alimenter son fonds de roulement et à des fins générales d’entreprise.

Les titres décrits ci-dessus ont été proposés à des investisseurs institutionnels certifiés, à des acheteurs institutionnels qualifiés et à d’autres investisseurs certifiés dans le cadre d’un Placement Privé au sens de l’article 4(a)(2) de la loi américaine Securities Act de 1933, telle qu’amendée, ci-après la « Loi » et/ou du Règlement 506(b) de la Directive D adoptée en vertu de celui-ci. Ils n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi ou des lois fédérales sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’après leur dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, ci-après la « SEC », ou en cas d’exemption à ces exigences. La Société a accepté de remettre une déclaration de dépôt auprès de la SEC pour la revente des Actions Ordinaires représentées par des ADS et des Actions Ordinaires représentées par des ADS sous-jacentes aux Bons émis dans le cadre du Placement Privé. Tous les membres de la direction de la Société et de son conseil d’administration ont convenu d’une période de carence de 180 jours à compter de la date d’effet de ladite déclaration de dépôt.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits ci-avant. Toute vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou qualification au sens des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction est formellement interdite.

À propos d'EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline en oncologie au stade clinique avec de nouveaux vaccins personnalisés, et un pipeline au stade préclinique en maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui font face à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Web .

Déclaration prospective