Cube Green Energy stärkt seine europäische Präsenz durch eine Reihe von Übernahmen und steigt in den französischen Repower-Markt ein

BERLIN, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cube Green Energy, ein unabhängiger Stromerzeuger und -entwickler, der sich auf das Repowering von Onshore-Windparks und den Einsatz von PV- und Batteriespeicherlösungen in Kontinentaleuropa konzentriert, hat die Übernahme eines diversifizierten und strategischen Portfolios von insgesamt ca. 125 Megawatt Onshore-Wind- und PV-Solarkapazität in 12 Projekten in Europa bekanntgegeben.



Die jüngsten Übernahmen von Cube Green Energy im Jahr 2023 finden überwiegend in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich statt und erhöhen die installierte Kapazität des Energieerzeugers auf ca. 150 Megawatt Betriebsanlagen. Dieses Portfolio verfügt über ein Repowering-Potenzial von über 300 Megawatt. Die Entwicklungsarbeiten sind in vollem Gange, da Cube Green Energy die älteren und weniger effizienten Windturbinen durch die neueste hocheffiziente Stromerzeugungstechnologie ersetzen möchte. Nach dem Repowering werden die Projektstandorte über 200.000 Haushalte in Deutschland und Frankreich mit sauberer Energie versorgen.

An den Repowering-Standorten wird Cube Green Energy auch PV-Solaranlagen und Batteriespeicher installieren, um die Einspeisung von Energie in das lokale Netz zu maximieren und die umliegenden Gemeinden und Unternehmen rund um die Uhr mit erneuerbarer Energie zu versorgen.

Ergänzend zu seiner Kernspezialisierung auf das Repowering von Onshore-Windparks hat Cube Green Energy auch seine Entwicklungspipeline auf der grünen Wiese erheblich erweitert und verfolgt derzeit aktiv mehr als 1.500 Megawatt an potenziellen Onshore-Wind- und PV-Solarparks in verschiedenen Entwicklungsstadien in ganz Kontinentaleuropa, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen.

Im Jahr 2023 hat Cube Green Energy auch sein Team vergrößert, u. a. durch Neueinstellungen in Frankreich und Spanien und die Eröffnung von Büros in Hamburg und Madrid als Ergänzung zu den bestehenden Büros in Berlin und London.

Raghuveer Kurada, Chief Executive Officer bei Cube Green Energy, dazu: „2023 war ein denkwürdiges Jahr für Cube Green Energy, in dem wir unser Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland und Frankreich erweitert und unsere Repowering-Strategie vorangetrieben haben. Der rasche Einsatz hocheffizienter erneuerbarer Energien in ganz Kontinentaleuropa ist nach wie vor eine der Hauptprioritäten der Regierungspolitik, und die Batteriespeicherung im Versorgungsmaßstab wird entscheidend sein, um die Netzstabilität und die Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Energien rund um die Uhr zu gewährleisten. Cube Green Energy ist stolz darauf, einen Beitrag zu dieser wichtigen Aufgabe leisten zu können.“

Über Cube Green Energy

Cube Green Energy ist ein unabhängiger Stromerzeuger und -entwickler, der sich auf das Repowering von Onshore-Windparks und den Einsatz von Photovoltaik- und Batteriespeicherlösungen in Kontinentaleuropa konzentriert.

Cube Green Energy, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang Europas zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu beschleunigen, indem es bestehende Onshore-Windparks aufrüstet und repowert, neue Parks für erneuerbare Energien entwickelt und hochmoderne Batteriespeicherlösungen einsetzt, um eine Zukunft mit erneuerbaren Energien rund um die Uhr zu ermöglichen.

www.cubegreenenergy.com