Cube Green Energy renforce sa présence en Europe en réalisant plusieurs acquisitions, et intègre le marché français du repowering

BERLIN, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cube Green Energy, producteur et développeur indépendant d’énergies renouvelables axé sur la modernisation des parcs éoliens terrestres et le déploiement de solutions photovoltaïques et de stockage d’énergie en Europe continentale, annonce l’acquisition stratégique d’un portefeuille diversifié de près de 125 mégawatts de capacité opérationnelle éolienne terrestre et solaire photovoltaïque réparti sur 12 projets en Europe.



En 2023, les dernières acquisitions de Cube Green Energy se sont principalement réalisées sur ses marchés clés, à savoir l’Allemagne et la France. Leur objectif visait une augmentation de capacité de production énergétique à hauteur d’environ 150 mégawatts en ressources exploitables. Ce portefeuille a un potentiel en équipements repowering de plus de 300 mégawatts, dont les travaux de développement sont bien avancés à l’heure où Cube Green Energy s’efforce de remplacer les modèles d’éoliennes plus anciens et moins efficaces par des technologies de nouvelle génération à l’efficacité bien supérieure. À l’issue de ces chantiers de modernisation, les installations produiront de l’énergie propre à distribuer sur plus de 200 000 foyers en Allemagne et en France.

Cube Green Energy mettra également en place la colocalisation de panneaux solaires photovoltaïques et de stockage d’énergie à grande échelle sur ces installations rénovées, pour optimiser le flux d’énergie du réseau local et fournir une alimentation électrique renouvelable 24h/24 et 7j/7 aux collectivités et entreprises voisines.

En complément de sa principale spécialisation dans la modernisation des parcs éoliens terrestres, Cube Green Energy a considérablement élargi son pipeline de développement de projets, et poursuit activement un programme axé sur l’aménagement potentiel de parcs éoliens terrestres et d’infrastructures solaires photovoltaïques, pour un renforcement de ses capacités estimé à plus de 1 500 mégawatts. Ces projets se développent à cadence variable à travers l’Europe continentale, y compris en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, et en Pologne.

En 2023, Cube Green Energy a également renforcé ses équipes en concrétisant des embauches en Espagne et en France, tout en inaugurant des bureaux à Hambourg et à Madrid, en renfort de ses bureaux de Londres et Berlin.

Pour Raghuveer Kurada, PDG de Cube Green Energy : « 2023 a été une année marquante pour Cube Green Energy, synonyme du développement de notre portefeuille de ressources renouvelables en Allemagne et en France et de l’essor de notre stratégie de modernisation. En Europe continentale, le déploiement rapide en ressources d’énergie renouvelable à efficacité supérieure reste la priorité absolue de notre politique gouvernementale. Stocker l’énergie à grande échelle sera essentiel au maintien de la stabilité du réseau et à la distribution 24h/24 et 7j/7 d’une énergie électrique renouvelable. Cube Green Energy est fier de contribuer à cette mission fondamentale ».

À propos de Cube Green Energy

Cube Green Energy est un producteur et développeur indépendant d’énergies renouvelables axé sur la modernisation des parcs éoliens terrestres et le déploiement de solutions photovoltaïques et de stockage d’énergie d’Europe continentale.

Cube Green Energy est une filiale de I Squared Capital. Sa vocation vise l’accélération de la transition vers une économie zéro carbone en Europe par la modernisation des parcs éoliens terrestres existants, le développement de nouveaux parcs d’énergies renouvelables, et le déploiement de solutions de stockage d’énergie de pointe pour la construction d’un avenir énergétique renouvelable 24h/24 et 7j/7.

www.cubegreenenergy.com