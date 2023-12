Selskabsmeddelelse Nr. 07/2023 – 20. december 2023

Indeholder intern viden

Erria A/S opjusterer omsætning og præciserer forventningerne til årets resultat





Erria A/S opjusterer forventningerne til årets omsætning som følge af stigende aktivitet i 3 ud af koncernens 4 selskaber i fjerde kvartal 2023.





Erria A/S opjusterer sine forventninger til helårsresultatet og forventer nu en omsætning for 2023 på mellem DKK 200-205 mio. mod tidligere DKK 170-185 mio. Opjusteringen er udtryk for stærk performance i selskaberne Erria A/S, Mermaid Maritime Vietnam & Cathay Seal.

Erria A/S løfter bunden af forventningerne til driftsresultatet (EBIDTA) på DKK 6-8 mio. mod tidligere DKK 5-8 mio. samt et EBIT på DKK 5-7 mio. mod tidligere DKK 4-7 mio.





"Vi er tilfredse med at kunne opjustere forventningerne, på trods af de makroøkonomiske udfordringer som har påvirket containerfarten i 2023. Samtidig foretager Erria Container Services bevidste investeringer i depotudvidelser i Vietnam for at imødekomme den forventede efterspørgsel, når containermarkedet forbedres i de kommende år," udtaler Henrik N. Andersen, CEO.





ERRIA offentliggør årsregnskab den 12. marts 2024.





For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen

+45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

CEO



Søren Storgaard

Bestyrelsesformand









ERRIA (Nasdaq First North Growth Market Denmark: Ticker: ERRIA er forpligtet til at offentliggøre den ovenstående information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordning punkt 17.













