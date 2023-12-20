联拓生物宣布公司首席财务官离任

上海和新泽西州普林斯顿, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布公司首席财务官Yi Larson于2023年12月19日从联拓生物离任，以寻求其他机会。



鉴于其离任，联拓生物董事会已任命现任副总裁,全球财务主管顾锷竑担任临时首席财务官。

联拓生物董事会执行董事长Konstantin Poukalov表示，“我们感谢Larson女士对联拓生物的战略部署做出的众多贡献，并祝愿她在未来的工作中再创佳绩。”

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线,有可能推动肿瘤、眼科和炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com。

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