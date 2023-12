MEDDELELSE NR. 248

20. december 2023





Martin Glensbjerg får ny rolle i ChemoMetec

COO og næstformand for bestyrelsen Martin Glensbjerg har besluttet at trappe ned i ChemoMetec for at give stafetten videre til næste generation.

Han vil fra den 1. februar 2024 og frem til udgangen af 2024 fungere som Senior Advisor med reference til administrerende direktør Rasmus Kofoed. Martin Glensbjerg fortsætter som næstformand for bestyrelsen. I sin nye rolle vil Martin Glensbjerg blandt andet deltage i opdateringen af ChemoMetecs strategi og ligeledes være med til at sikre en succesfuld forankring og lancering af de kommende nye produkter, herunder XcytoMatic 40 og XcytoMatic 30.

Samtidig udnævnes Martin Helbo Behrens, Vice COO, til COO, og Bo Melholt Nielsen, Physicist & Project Manager, til Chief R&D Officer. Både Martin Helbo Behrens og Bo Melholt Nielsen har i en årrække været ansat i ChemoMetec. Martin Helbo Behrens var inden sin tiltræden som Vice COO tidligere på året CFO og COO i ChemoMetecs amerikanske datterselskab og var inden da en del af Group Finance. Bo Melholt Nielsen har en stærk akademisk og erhvervsmæssig baggrund inden for fysik, herunder særligt kvanteoptik, og har som projektleder for udviklingen af XcytoMatic 40 og XcytoMatic 30 været en væsentlig drivkraft i forbindelse med udviklingen af den nye generation af produkter.

Martin Glensbjerg var en af tre medstiftere, da ChemoMetec blev etableret i 1997, og han har siden da haft en ledende position i virksomheden og har ydet et betydeligt bidrag til at sikre, at ChemoMetec i dag har opnået en attraktiv global markedsposition.

Bestyrelsesformand Niels Thestrup udtaler i forbindelse med Martin Glensbjergs beslutning: ”Martin har spillet en helt særlig rolle i ChemoMetec, og hans blik for at kombinere innovation og forretning har været et afgørende element i opbygningen af en velfungerende forretningsmodel – og for muligheden for at vokse fra en start-up til et largecap-selskab. Jeg forstår Martins beslutning og baggrunden for den. Vi har over en periode udviklet flere nye produkter, som skal lanceres i den kommende periode, og vi bevæger os dermed ind i en nye fase for virksomheden. Den nye generation af ledere og spændende produkter skal sikre ChemoMetec en endnu stærkere position på eksisterende markeder og samtidig give os mulighed for at bevæge os ind på nye attraktive markeder”.





Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Niels Thestrup, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 3370 2000

Adm. direktør (CEO) Rasmus Kofoed

Telefon: (+45) 2672 6819





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com