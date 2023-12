Selskabsmeddelelse nr. 14 - 2023 Årsrapport 2022/23





Markedsafmatningen i den fiberoptiske kabel­industri har i høj grad præget regnskabsåret 2022/23. Omsætningen blev realiseret med 350,1 mDKK, og resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) blev -16,0 mDKK.

Udvalgte hoved- og nøgletal

Ordretilgangen blev 308,7 mDKK (415,4 mDKK).

Omsætningen blev 350,1 mDKK (380,9 mDKK).

Bruttoresultatet blev 169,3 mDKK (181,2 mDKK) og bruttomargin blev 48,4 % (47,6 %).

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og før særlige poster (EBITDA) blev 10,9 mDKK (23,4 mDKK).

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) blev -16,0 mDKK (-3,8 mDKK).

EBIT-margin blev -4,6 % (-1,0 %).

Særlige poster blev 17,9 mDKK og omhandler regnskabsmæssig fortjeneste ved salg af domicil i Frederikshavn (-6,8 mDKK vedrørende køb af virksomhed i Tjekkiet).

Resultat før skat blev -3,2 mDKK (-1,4 mDKK).

Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev -8,4 % (-2,0 %).

Resultat pr. B-aktie blev -2,6 DKK (-1,3 DKK).

Pengestrømme fra periodens drift blev 17,8 mDKK (-27,0 mDKK).

Pengestrømme fra investeringer i materielle og immaterielle aktiver blev -21,9 mDKK (-21,6 mDKK) og har omfattet opgradering af produktions­udstyr i selskabets to datterselskaber for at øge produktionskapacitet og lønsomhed samt ny produktionslinje i moderselskabet til produktion af produkter til anvendelse indenfor energitransmission. Endvidere indgår igangsatte tilpasninger af koncernens bygninger i Gærum efter frasalg af Roblons tidligere domicil i Frederikshavn.

Årets pengestrøm blev 21,4 mDKK (8,3 mDKK) og har været positivt påvirket af salg af domicil med 27,0 mDKK.

Egenkapitalen blev 209,6 mDKK (218,8 mDKK).

Resumé

Efter en årrække med vækst har FOC-markedet siden slutningen af 2022 oplevet en afmatning, som fra foråret 2023 har taget fart i nedadgående retning. Denne globale markedsnedgang har især ramt de to største geografiske regioner – Kina og USA, men også Europa har været ramt. Denne uventede markedsnedgang har haft betydelig negativ indvirkning på koncernens realiserede omsætning og resultat i 2022/23.

Roblon har i 2022/23 solgt domicil i Frederikshavn for 27,0 mDKK på kontant basis, og selskabets danske medarbejdere er herefter samlet på samme lokation i Gærum, Frederikshavn.

Roblons omsætning faldt i regnskabsåret med 8,1 % til 350,1 mDKK (380,9 mDKK). Tilbagegangen på 30,8 mDKK er sammensat af tilbagegang i produktgruppen FOC på 79,7 mDKK og en fremgang i produktgruppen Composite på 48,9 mDKK.

Omsætningen i produktgruppen FOC blev 192,5 mDKK (272,2 mDKK), og tilbagegangen skyldes ovenstående omtalte globale markedsnedgang.

I produktgruppen Composite blev omsætningen 157,6 mDKK (108,7 mDKK) og fremgangen på 48,9 mDKK skyldes en betydelig fremgang i koncern­­ens leverancer til olie og gas offshore industrien i forhold til det realiserede niveau for 2021/22. Den realiserede fremgang er på niveau med ledelsens forventninger ved regnskabsårets start.

Bruttoresultat og -margin har delvist i regnskabsåret 2022/23 været negativt påvirket af højere omkostninger til råvarer, komponenter, fragt og energi, der ikke i fuldt omfang har kunnet kompenseres ved regulering i koncernens salgspriser. Herudover har produktionsvanskeligheder til indkøring af nye produktionslinjer påvirket produktivitet og vareforbrug negativt. Omvendt har bruttomarginen været positivt påvirket af et gunstigt produktmix.

Arbejdskapitalen udgjorde pr 31. oktober 2023 141,1 mDKK (155,9 mDKK) svarende til 40,3% (40,9 %) af årets omsætning. Faldet i arbejdskapitalen med 14,8 mDKK skyldes primært en reduktion i koncernens varebeholdninger.





På baggrund af årets resultat i 2022/23 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte.

Forventninger til 2023/24

Ledelsen forventer fremgang i forhold til det realiserede omsætningsniveau i 2022/23 i Composite produktgruppen:

For Energi (olie- og gasudvinding offshore) forventes en omsætning på det realiserede niveau for 2022/23. Både kunder og business intelligence fra Rystad Energy1 melder om fortsat højt og stigende aktivitetsniveau i dette område de næste 3-6 år.

I Energitransmission (vindenergi og elektrificering og grøn omstilling via undersøiske kabler) har Roblon i de seneste år intensiveret produktudviklingen. Roblon leverede i 2019/20 styrkeelementer til det første større projekt indenfor undersøiske kabler. Siden er der, i tæt kundesamarbejde, udviklet yderligere nye produkter til samme anvendelsesområder, og markedspotentialet vurderes at være stort og i kraftig vækst over de kommende år. Roblon har i slutningen af regnskabsåret 2022/23 modtaget nye ordrer til levering af styrkeelementer til undersøiske kabler; ordrer der skal leveres frem til foråret 2024, og der arbejdes på optagelse af nye ordrer til yderligere kendte projekter i 2024 og efterfølgende. Dette forventes at bidrage til en fortsat positiv fremgang i Composite produktgruppen.

I FOC produktgruppen henvender Roblon sig til den fiberoptiske kabelindustri, hvor efterspørgslen efter fiberoptiske kabler blandt andet drives af brugernes konstant stigende behov for hurtigere dataoverførsel, mobilitet og adgang til datanetværk m.v. Den forventede fremtidige vækst forventes således at være drevet af udrulning af infrastruktur til understøttelse af øget telekommunikation herunder 5G.

USA har som en del af en stor infrastrukturplan bevilget USD 42,5 mia. til investeringer målrettet mod øget udrulning af telekommunikation (bredbånd) i USA (BEAD2). CRU3 forventer at der igangsættes flere BEAD-projekter i 1. halvår af 2024, og disse statsstimulerede projekter vil være underlagt BABA Act4. Roblon er en af tre større USA-producenter af komponenter til fiberoptiske kabler. BEAD og BABA forventes at bidrage til øget vækstmuligheder for koncernen i de kommende år.

CRU forventer for USA-markedet i 2024 en tilbagevenden til en normalsituation som i 2022 og derefter årlige vækstrater (CAGR) i niveauet 10 - 11% frem til 2028. Ledelsen har imidlertid valgt at afvente, at vækst i efterspørgslen bliver realiseret, og derfor på nuværende tidspunkt valgt at basere forventningerne til regnskabsåret 2023/24 på et uændret lavt omsætningsniveau og deraf følgende lavere indtjeningsniveau.

Forventningerne til omsætning og resultat for 2023/24 er:

Omsætning i niveauet 370 mDKK (350,1 mDKK).

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og før særlige poster (EBITDA) i niveauet 25 mDKK (10,9 mDKK).

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) i niveauet 0 mDKK (-16 mDKK).





Årets forventninger er behæftet med en stor grad af usikkerhed, primært som følge af markedsforhold­ene i den fiberoptiske kabelindustri.





Frederikshavn, den 20. december 2023

Roblon A/S





Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:



Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. + 45 9620 3300











1 Rystad Energy er en uafhængig forsknings- og business intelligence-virksomhed, som analyserer forskellige industrier. Se yderligere på https://www.rystadenergy.com/.



2 https://broadbandusa.ntia.doc.gov/funding-programs/broadband-equity-access-and-deployment-bead-program.

3 CRU analyserer forskellige industrier, og herunder FOC industrien, og udbyder business intelligence. Se yderligere på https://www.crugroup.com/.

4 whttps://www.epa.gov/cwsrf/build-america-buy-america-baba. Tilsikre præference for indkøb fra USA-producenter til statsstøttede infrastrukturprojekter.













