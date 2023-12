Pensez à la sécurité routière durant les Fêtes — Planifiez un retour tout en sobriété

OAKVILLE, Ontario, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette saison de réjouissances, MADD Canada demandent à tous les Canadiens et Canadiennes de mettre un accent particulier sur la sécurité routière et la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

« Durant vos célébrations des Fêtes, faites-vous une promesse, à vous et à votre famille, de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et de toujours prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison lorsque vous consommez de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues », exhorte Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada.

La conduite avec capacités affaiblies cause chaque année des centaines de morts et des milliers de blessures. Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention de ces tragédies.



Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies — confiez vos déplacements à un chauffeur d’Uber, de taxi, d’autobus ou de métro, ou à un conducteur désigné.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Appelez le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies.



« Les quelques minutes que vous prendrez pour planifier un moyen de transport sobre pourraient vous sauver une vie de regret et de chagrin », a précisé Mme Hansen Pratt.

Que vous soyez reçu ou que vous receviez pour les Fêtes et le Nouvel An, voici quelques conseils pour vous aider à fêter de façon responsable pour commencer la nouvelle année du bon pied.

Lorsque vous sortez…

Si vous avez l’intention de boire ou de consommer du cannabis durant votre tournée des célébrations des Fêtes, éliminez la possibilité que vous conduisiez avec les capacités affaiblies en prévoyant un moyen de transport sécuritaire avant de sortir:

réservez une course avec Uber;

prenez un taxi;

utilisez le transport collectif;

choisissez un conducteur désigné qui restera sobre;

prévoyez de passer la nuit chez vos parents ou vos amis.



Lorsque vous recevez…

Voici quelques petits conseils très simples pour vous aider à éviter que vos invités prennent le volant en état d’ébriété ou sous l’influence du cannabis.

Assurez-vous d’offrir un bon choix de nourriture et de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Servez les consommations vous-même afin d’être en mesure de surveiller la consommation de vos invités. Si vous voyez qu’un invité est déjà intoxiqué, arrêtez de lui servir de l’alcool. Cessez de servir les boissons alcoolisées bien avant la fin de la soirée.

Essayez de surveiller la consommation et le degré d’intoxication des invités qui consomment du cannabis.

Renseignez-vous pour savoir comment vos invités ont l’intention de rentrer à la maison et quels sont ceux qui ont l’intention de conduire.

Si Uber est disponible dans votre région, téléchargez l’application.

Gardez les numéros de téléphone des services de taxi à portée de main.

Soyez prêt à héberger vos invités, au besoin.



Les Canadiens et Canadiennes qui veulent prévoir un retour tout en sobriété après leurs célébrations des Fêtes et du Nouvel An peuvent le faire en un seul clic. Considérez Uber, le transport désigné officiel de MADD Canada pour rentrer après les célébrations de la Coupe Grey. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en apprendre.

La 36e édition de la campagne nationale Opération ruban rouge de MADD Canada bat son plein durant la période des Fêtes. Pour en savoir davantage, consultez : https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr.