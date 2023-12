Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 20.12.2023 klo 18.30

Suvic Oy:n tytäryritys Suvic AB on solminut kaksi tuulipuistoa käsittävän BoP-sopimuksen Ruotsiin

Suvic on allekirjoittanut Storhöjdenin ja Vitbergetin tuulipuistoja koskevan BoP-sopimuksen. Sopimuksen arvo on noin 560 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kyseessä on yrityksen ensimmäinen merkittävä tilaus Ruotsissa. Urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Nyt solmitun sopimuksen myötä 7.9.2023 uutisoitu esisopimus realisoitui täten molemmat tuulipuistot kattavaksi BoP-urakaksi. Nyt allekirjoitettu sopimus on ehdollinen tilaajan erikseen antamalle Notice to Proceed -ilmoitukselle.

Kramforsin kunnassa sijaitsevat Storhöjdenin ja Vitbergetin tuulipuistot ovat osa High Coast

-hanketta. Tuulivoimaloita on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä 46 kpl, joista Storhöjdeniin sijoittuu 22 kpl ja Vitbergetiin 24 kpl. Tuulipuistoissa pyritään maksimoimaan kallioankkuriperustusten määrä sovittaen yhteen nostokenttien ja teiden linjauksia osana infrasuunnittelua. Tuulipuistojen arvioidaan olevan luovutusvalmiita vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tuore sopimus käsittää suunnittelutyöt sekä teiden, nostokenttien, perustusten, puiston sisäisen kaapeloinnin ja tietoverkon rakentamisen. Suvic on jo toteuttanut suunnittelua, maastotutkimusta ja valmistelevia tielinjoja Storhöjdenissä aiemman Early Works -sopimuksen puitteissa.

Sopimus tehdään Adalenin ja HC Windin kanssa, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). RPC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, ja sen taustalla toimii CPP Investment Board. Yritys perustettiin vuonna 2020 kehittämään, rakentamaan, omistamaan ja pyörittämään uusiutuvan energian ja teollisen mittakaavan varastointihankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Renewable Power Capitalin rakentamisen projektipäällikkö Andrés Iturriaga kertoo: “Vakuutuimme Suvicin referensseistä tuulipuistorakentamisen saralla Suomessa ja siksi valitsimme heidät kumppaniksi High Coast -projektiin.”

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo, että Ruotsin markkinoille laajentuminen on ollut yksi yrityksen keskeisistä tavoitteista sen perustamisesta lähtien: “Olemme erittäin kiitollisia RPC:n osoittamasta luottamuksesta tässä merkittävässä hankkeessa. Se edustaa meille tärkeää askelta kohti vahvaa läsnäoloa Ruotsin markkinassa.”

Projekti ei vaikuta Dovren 2023 ohjeistukseen.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Valrean Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistot (Kurikka), Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri), CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala sekä Fortumin Kirkkonummen datakeskusalueen lämpöpumppulaitos. Verkkosivut: www.suvic.fi

RPC on Lontoossa pääkonttoriaan pitävä yleiseurooppalainen uusiutuvan energian yritys, joka perustettiin vuonna 2020 CPP Investmentsin tukemana. RPC investoi maalla sijaitsevien tuuli- ja aurinkoenergiahankkeiden kehittämiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen omistukseen mahdollistaen energiansiirtymän ja tuottaen vakaata pitkäaikaista, riskikorjattua tuottoa. RPC:n joustavan mandaatin ansiosta se voi jäsentää sijoituksia, joissa otetaan huomioon Euroopan muuttuva markkinadynamiikka, ja luoda innovatiivisia ratkaisuja, joilla rakennetaan pitkäaikaisia suhteita.

RPC:tä johtaa kokenut ja vakiintunut ryhmä energiasijoittamisen ammattilaisia, joilla on syvällistä asiantuntemusta uusiutuvasta energiasta, teknisestä osaamisesta ja operatiivisesta toiminnasta, sekä vahva yhteinen päämäärä. RPC:n tavoitteena on olla edelläkävijä Euroopan uusiutuvien energialähteiden alalla, vauhdittaa jo nyt nopeaa kasvua ja olla avainasemassa energiamurroksessa. Verkkosivut: www.renewablepowercapital.com

