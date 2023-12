Embrasser la Dolce Vita ou l’art du « Slow Living » : La campagne Aperitivo à la Méditerranéenne dévoilée au Canada

MONTRÉAL, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, la campagne Aperitivo à la Méditerranéenne invite les Canadiens à adopter le mode de vie à la Dolce Vita, ou Slow Living, pour la nouvelle année. Imaginez-vous sur une terrasse au bord de la mer Méditerranée, sous les rayons chauds du soleil, les sourires chaleureux des locaux bavardant dans cette langue mélodique, un bon cocktail et des mets délicieux, dans un esprit de vacances à l’année.



Alors qu’un vent collectif semble planer dans l’air, nous incitant à ralentir le rythme pour véritablement savourer la vie, la campagne Aperitivo à la Méditerranéenne convie les Canadiens à accueillir l’art de vivre des magnifiques côtes de l’Italie et de la Grèce, là où l’art de vivre dans la convivialité et l’élégance a été perfectionné. Appartenant à l’une des « zones bleues », ce territoire captive les esprits avec son parfum de liberté. La dolce vita, n’est-ce pas ? Et si nous pouvions plutôt importer la « Zone bleue » chez soi ?

Maîtriser l ’ Apéritif

Au cœur du mode de vie méditerranéen se trouve l’art de l’apéritif. Originaire de la cour royale de la famille Savoie, dans le Piémont du XVIIIe siècle, cette tradition consiste à savourer un verre de Vermouth di Torino IGP (Indication Géographique Protégée), un élixir centenaire d’Italie, accompagné des ingrédients et des produits les plus frais et fins que l’Europe ait à offrir. Du verre à la table, la campagne amène à découvrir les plaisirs incontournables de cette partie de l’Europe.

Le Goût de la Méditerranée

Parmi les produits de la campagne Aperitivo à la Méditerranéenne, nous retrouvons le luxueux Vermouth di Torino IGP, un vin aromatisé distinctif de Turin, en Italie. Méticuleusement équilibré entre l’amertume de l’Artemisia Absinthium (herbe), les parfums d’épices sélectionnées avec soin et la douceur du vin, le vermouth di Torino est considéré comme un vin fortifié qui appelle à la célébration. Son amertume unique témoigne de son lien à la terre et à l’agriculture traditionnelle de la région du Piémont. Issue du savoir-faire ancestral des producteurs, cette connexion est profonde et lui confère un caractère complexe, puisqu’il peut aussi être enrichi d’agrumes pour un goût légèrement plus sec.

En harmonie avec le Vermouth di Torino, la campagne propose un plateau soigneusement élaboré mettant en vedette le Pecorino Toscano DOP, les Citrons Costa d’Amalfi IGP et les Olives de Grèce. Le Pecorino Toscano AOP (Appellation d’Origine Protégée) est entièrement confectionné à partir de lait de brebis local, suivant des techniques artisanales traditionnelles. En bouche, sa texture allant de tendre à ferme, selon le processus de vieillissement, associée à des notes sucrées, parfumées et prononcées, nous rappelle pourquoi il s’agit de l’une des meilleures spécialités italiennes.

Les citrons de la Costa d’Amalfi IGP sont un merveilleux ajout à ce plateau, incarnant parfaitement la nature de la « Zone bleue ». Ces joyaux riches en vitamine C sont récoltés sous le soleil du sud de l’Italie, de février à octobre, sur la côte amalfitaine. Cueillis à la main avec soin pour éviter d’endommager leur apparence et leur intégrité, avec un poids moyen de 200 grammes et entièrement comestibles, ils sont utilisés pour leur jus pur, leur fragrance et leur touche de couleur (en garniture). Ils sont particulièrement appréciés des mixologues à travers le monde pour leurs peaux généreuses en huiles essentielles.

Mais l’ensemble ne serait pas complet sans les olives de Grèce. Reconnues dans le monde entier pour leur qualité et leur goût particulier, les olives de Grèce, notamment des régions d’Aitoloakarnania et d’Ilia, incarnent des cultures et traditions anciennes à travers une multitude de formes et de variétés.

Les Labels, Une Empreinte de Qualité

Ces produits incontournables, issus de l’une des « Zones bleues » les plus réputées, représentent une confiance absolue en termes de qualité supérieure, étant tous détenteurs d’appellations spécifiques.

L’AOP (Appellation d’Origine Protégée) est une mention attribuée par l’Union européenne aux produits dont la qualité ou les caractéristiques dépendent exclusivement du territoire sur lequel ils sont cultivés. Le label « cent pour cent original » (AOP) certifie rigoureusement que ces produits ne peuvent être reproduits en dehors de leur région géographique d’origine. Suivant le même esprit, L'IGP (Indication Géographique Protégée) garantit que le savoir-faire reste en accord avec les traditions en régulant le processus de production, pour qu’il demeure toujours lié à la zone d’origine spécifique.

Une Touche du Soleil Méditerranéen au Canada

La campagne, également active en Europe et aux États-Unis, promet d’infuser un peu du soleil de la méditerranée au Canada. En plus des initiatives auprès de l’industrie agroalimentaire et de la presse, qui ont récemment eu lieu en Ontario et au Québec, Aperitivo à la Méditerranéenne prévoit des événements de dégustation exclusifs, des idées de recette préparées par des barmans réputés de la scène cocktail ainsi que des résidences dans des bars sélectionnés à Montréal et à Toronto, apportant son le charme méditerranéen au cœur de ces villes dynamiques.

À PROPOS

Mediterranean Aperitivo (Aperitivo à la Méditerranéenne) est une campagne de sensibilisation axée sur des ingrédients de haute qualité provenant d'Italie et de Grèce, qui abritent deux des plus grandes « zones bleues » du monde, faisant référence à des zones géographiques où les gens vivent plus longtemps que partout ailleurs. Les produits de niche, représentés dans la campagne Mediterranean Aperitivo, comprennent le Vermouth di Torino à Indication Géographique Protégée (IGP), l'Appellation d'Origine Protégée Pecorino Toscano (AOP), les Citrons de la Costa d'Amalfi à Indication Géographique Protégée (IGP) et les Olives de Grèce.

