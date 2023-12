S.T.DUPONT : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 SEPTEMBRE 2023

S.T. Dupont

Société anonyme au capital de 26 213 977,80 euros

Siège Social : 92 Boulevard du Montparnasse

75014 Paris

R.C.S. Paris 572 230 829

RAPPORT SEMESTRIEL

AU

30 SEPTEMBRE 2023

Sommaire

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2023-2024 3

1.1. Evolution des résultats consolidés 3

1.2. Chiffre d’affaires 3

1.3. Autres composantes de l’exploitation 4

2. Comptes consolidés semestriels résumés 6

2.1. Compte de résultat consolidé 6

2.2. Bilan consolidé 7

2.3. Tableau des Flux de Trésorerie 8

2.4. Tableau de variation des capitaux propres 9

2.5. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés 9

2.5.1 Faits marquants 9

2.5.2 Principes et méthodes comptables 10

2.5.2.1 Cadre général 10

2.5.2.2 Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2023 10

2.5.2.3 Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2023 et non adoptés par anticipation par le Groupe 10

2.5.2.4 Saisonnalité 10

2.5.2.5 Périmètre de consolidation 10

2.5.3 Information sectorielle 11

2.5.3.1 Compte de résultat 11

2.5.3.2 Chiffre d’affaires par activité et zone géographique 12

2.5.3.3 Postes du bilan 12

2.5.4 Ecarts d’acquisition 13

2.5.5 Immobilisations incorporelles 14

2.5.6 Immobilisations corporelles 15

2.5.7 Droits d’utilisation et dettes de location 16

2.5.7.1 Droits d’utilisation 16

2.5.7.2 Dettes de location 17

2.5.8 Actifs financiers non courants 17

2.5.9 Stocks et en-cours 18

2.5.10 Créances clients et comptes rattachés 18

2.5.11 Autres créances 19

2.5.12 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 19

2.5.13 Capitaux propres 19

2.5.14 Provisions et passifs éventuels 19

2.5.15 Emprunts et dettes financières 20

2.5.16 Autres passifs courants 23

2.5.17 Impôts courants 23

2.5.18 Coût de l’endettement financier 23

2.5.19 Résultat par action 23

2.5.20 Autres produits et charges 24

2.5.21 Transactions avec des parties liées 24

2.5.22 Instruments dérivés 24

2.5.23 Evènements postérieurs à la clôture 24

3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023) 25

4. ATTESTATION DU RESPONSABLE 26

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2023-2024

1.1. Evolution des résultats consolidés

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

En millions d’euros 30/09/2023 31/03/2023 30/09/2022 Total des revenus (*) 27,7 50,1 23,1 dont Chiffre d’affaires 25,2 45,2 20,2 Produits Marge brute 14,2 24,6 11,8 ( % ) 56,2% 54,5% 58,4% Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (1,1) (5,7) (2,8) Redevances 2,5 4,9 2,9 Éléments non récurrents (net) (0,1) (1,1) (0,4) Résultat opérationnel 1,3 (1,8) (0,3) Coût de l’endettement financier net (0,6) (0,4) (0,2) RESULTAT NET PART DU GROUPE 0,4 (2,9) (0,7) Résultat net par action (€) 0,001 (0,006) (0,001) Endettement financier net (16,1) (10,1) (8,3) Capitaux propres 1,9 1,6 2,8

(*) Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires Produits et les Redevances

1.2. Chiffre d’affaires

Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/23 30/09/22 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 21,2 16,0 32,8% 36,0% -3,2% Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,0 4,2 -5,3% -3,5% -1,8% TOTAL PRODUITS 25,2 20,2 24,9% 27,8% -2,9%

CAVEAT :

Les ventes des produits dits « Accessoires Cigares » ont été reclassées de la ligne de Produits « Maroquinerie, Accessoires & PAP » vers la ligne de Produits « Briquets & stylos ». Ainsi, la colonne relative aux ventes 30 septembre 2022 telle qu’affichée dans le tableau ci-dessus est différente de celle publiée dans le rapport financier semestriel du 30 septembre 2022 :

Nouvel affichage Montants publiés au 30/09/22 (En millions d'euros) 30/09/2022 30/09/2022 Briquets & stylos 16,0 14,2 Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,2 6,0 TOTAL CA PRODUITS 20,2 20,2

Commentaires de l’évolution des ventes par ligne de produits :

Au 1er semestre 2023-24, les ventes de briquets et stylos enregistrent une forte croissance de +33% grâce à des lancements de produits performants, des animations et partenariats réussis et à des produits catalogue toujours très demandés.

Les activités de Maroquinerie, Ceintures et Prêt-à-Porter sont en léger recul de -5,3% (-3,5% en organique).

Le Prêt-à-Porter est en croissance de +14% par rapport à l’an dernier.

Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/23 30/09/22 Variation totale Organique Effet de change France 3,3 2,5 31,6% 31,6% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,2 4,1 28,9% 28,5% 0,4% Asie Distribution Contrôlée 4,3 3,7 13,8% 23,0% -9,3% Total Distribution contrôlée 12,7 10,3 24,0% 27,3% -3,2% Agents & Distributeurs 12,5 9,9 25,8% 28,4% -2,6% TOTAL PRODUITS 25,2 20,2 24,9% 27,8% -2,9%

En comparaison au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires Produits du groupe est en progression +24,9% sur les 6 premiers mois de l’exercice, incluant un effet de change défavorable de -2,9%.

Les ventes cumulées de la distribution contrôlée sont en hausse de +24,0%, incluant un effet de change défavorable de -3,2%. Cette croissance concerne l’ensemble des filiales européennes et asiatiques.

L’Europe connait la plus forte progression avec +28,9%, notamment grâce à la très bonne performance du wholesale en Espagne, Italie et en Allemagne.

La France est en croissance de +31,6% avec des performances sur l’ensemble des canaux de distribution notamment en boutiques et en B2B. Le e-commerce progresse également avec une hausse de +10% de ses ventes en Europe.

Les filiales asiatiques enregistrent une croissance organique de +23,0%, en premier lieu grâce à Hong-Kong (+23% en organique) avec un trafic qui s’améliore en boutique et sur le e-commerce. Le Japon progresse également avec +24% en organique, là encore grâce à la bonne performance en boutiques.

Les ventes à nos Agents et Distributeurs affichent une performance soutenue à +25,8% par rapport au 1er semestre 2022/23, et des croissances sur nos principaux marchés en distribution : Corée, Chine, Etats-Unis, Russie et Royaume Uni. Seul le Moyen-Orient est stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires du Groupe issu du e-commerce s’élève à 860 milliers d’euros, il provient principalement de la zone Europe.

1.3. Autres composantes de l’exploitation

Marge brute

La marge brute en valeur s’établit à 14,2 millions d’euros contre 11,8 millions d’euros au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 2,4 millions d’euros, portée par la croissance du chiffre d’affaires.

Le taux de marge quant à lui baisse de 2,2 points à 56,2%, le premier semestre de l’exercice précédent ayant été favorablement impacté par une reprise de provision de stock suite à l’écoulement de stocks anciens.

Résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants (sur ventes produits)

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants est négatif à -1,1 million d’euros contre -2,8 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent, soit une amélioration de 1,7 million d’euros. Toujours par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, les frais de communication augmentent de 19% et les frais commerciaux de 16%, des augmentations à rapprocher du chiffre d’affaires qui, lui, augmente de 25%. Les frais généraux sont quant à eux en légère baisse de -4% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Redevances

Les redevances sont en légère baisse de -0,5 million d’euros par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse de revenus sur les licences asiatiques.

Eléments non récurrents

Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de 72 milliers d’euros, principalement composée d’un produit de reprise suite à la fin du litige fiscal portant sur les prix de transfert pour 138 milliers d’euros, de 126 milliers d’euros de charges suite à des litiges salariaux et d’une charge complémentaire de 75 milliers d’euros suite à la fin d’un litige commercial.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du premier semestre de l’exercice 2023-24 est positif et ressort à +1,3 million d’euros contre un résultat opérationnel négatif de -0,3 million d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent. Cette amélioration est le résultat de l’évolution positive du chiffre d’affaires, de la marge brute en valeur et d’une meilleure maîtrise des coûts opérationnels.

Coût de l’endettement financier net

Le résultat financier ressort à -0,6 million d’euros contre -0,2 million d’euros au 30 septembre 2022. Cette évolution est liée à l’augmentation du capital restant dû suite au nouveau financement de l’actionnaire principal acquis sur le premier semestre de l’exercice ainsi qu’à la hausse des taux d’intérêt.

Résultat net

Le résultat net est positif et s’établit à +0,4 million d’euros, soit +1,1 million comparé au 30 septembre 2022. Cette amélioration est principalement liée à l’augmentation du résultat opérationnel.

Flux de Trésorerie

La structure financière au 30 septembre 2023 montre une capacité d’autofinancement positive à hauteur de 2,2 millions d’euros, en amélioration de 1,3 million d’euros comparé à l’exercice précédent.

La variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation est négative de 0,8 million d’euros, mais elle s’améliore de 0,9 million comparé à la variation au 30 septembre 2022. Cette variation négative de 0,8 million est le résultat, hors impact de change, d’une variation négative des stocks et en-cours pour -1,5 million d’euros, d’une variation négative des clients et comptes rattachés et autres créances pour -0,6 million d’euros, le tout compensé par une variation positive de +1,3 million des autres dettes.

Les flux nets de trésorerie provenant des opérations d’investissement sont négatifs à hauteur de -6 millions d’euros. Ils sont principalement liés à l’acquisition du bail de la nouvelle boutique située au 414 Rue Saint-Honoré à Paris ainsi que d’investissements industriels.

Les flux nets de trésorerie provenant des opérations de financement sont positifs à hauteur de 4,9 millions d’euros. Ils bénéficient de +8 millions d’euros de financement octroyé par l’actionnaire principal mais sont diminués par -2,2 millions d’euros de remboursements (P.G.E, emprunt au niveau de la filiale à Hong Kong et réduction de la dette Factor), -0,7 million d’euros relatifs à la diminution de la dette de location et -0,2 million d’euros relatifs aux intérêts payés.

L’effet de la variation des taux de change sur le bilan est négatif de 15 milliers d’euros, contre un impact positif au 30 septembre 2022 de 184 milliers d’euros.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la trésorerie consolidée ressort à 6,9 millions d’euros contre 4,7 millions d’euros au 30 septembre 2022.

Endettement financier net

L’endettement financier net au 30 septembre 2023 ressort à 16,1 millions d’euros contre 8,3 millions au 30 septembre 2022.

Comptes consolidés semestriels résumés

1.4. Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) Notes 30/09/2023 31/03/2023 30/09/2022 Chiffre d’affaires net « produits » 25 206 45 196 20 177 Coûts des ventes (11 045) (20 557) (8 401) Marge brute 14 162 24 638 11 776 Frais de communication (1 487) (3 068) (1 247) Frais commerciaux (5 564) (10 766) (4 793) Frais généraux et administratifs (8 228) (16 486) (8 578) Résultat opérationnel courant (hors royalties) (1 118) (5 682) (2 842) Redevances 2 456 4 919 2 929 Autres charges 2.5.20 (565) (2 367) (403) Autres produits 2.5.20 493 1 299 32 Résultat opérationnel 1 266 (1 831) (284) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2.5.12 (2) 14 - Coût de l’endettement financier brut 2.5.18 (640) (420) (188) Coût de l’endettement financier net 2.5.18 (642) (406) (188) Autres produits et charges financiers (9) (181) 104 Résultat avant Impôt 616 (2 418) (369) Charges d’impôt sur le résultat (195) (484) (305) Résultat net 421 (2 901) (674) Résultat net – part du Groupe 421 (2 901) (674) Résultat net – intérêts minoritaires - - - Résultat net par action (en euros) 2.5.19 0,001 (0,006) (0,001) Résultat net dilué par action (en euros) 2.5.19 0,001 (0,006) (0,001)





en milliers d'euros 30/09/2023 31/03/2023 30/09/2022 Résultat net Résultat net-part du groupe 421 (2 901) (674) Résultat net-intérêts minoritaires - - - Autres éléments du résultat global : (79) 866 (11) Variation de la réserve de conversion (87) (66) (108) Gains et pertes actuariels relatifs aux engagements de retraite 8 932 97 Résultat global 342 (2 035) (685)

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.5. Bilan consolidé

ACTIF Bilan Bilan (En milliers d’euros) Notes 30/09/2023 31/03/2023 Actif non courant Ecarts d’acquisition 2.5.4 - - Immobilisations incorporelles (nettes) 2.5.5 1 086 1 243 Immobilisations corporelles (nettes) 2.5.6 6 066 4 946 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2.5.7 9 861 3 824 Actifs financiers 2.5.8 840 775 Total de l’actif non courant 17 853 10 788 Actif courant Stocks et en-cours 2.5.9 11 126 9 657 Créances clients 2.5.10 10 661 10 758 Autres créances 2.5.11 6 274 5 180 Impôts courants 2.5.17 7 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.5.12 6 865 6 549 Total de l’actif courant 34 933 32 680 Total de l’actif 52 786 43 468 PASSIF (En milliers d’euros) Notes 30/09/2023 31/03/2023 Capitaux propres- part du Groupe Capital 2.5.13 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 2.5.13 9 286 9 286 Réserves 2.5.13 (35 385) (32 486) Réserves de conversion 2.5.13 1 387 1 469 Résultat net- Part du Groupe 421 (2 901) Total capitaux propres- part du groupe 1 923 1 582 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 2.5.15 21 661 13 609 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 2.5.7.2 5 813 4 210 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2.5.14 2 511 2 480 Total des passifs non courants 29 985 20 299 Passifs courants Fournisseurs 8 280 8 228 Autres passifs courants 2.5.16 8 737 7 544 Impôts courants 68 68 Provisions pour risques et charges 2.5.14 1 018 1 372 Emprunts et dettes financières 2.5.15 1 255 3 014 Dettes de location courantes (moins d’un an) 2.5.7.2 1 520 1 361 Total des passifs courants 20 878 21 587 Total du Passif 52 786 43 468

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.6. Tableau des Flux de Trésorerie

(En milliers d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 I - Activités Opérationnelles Résultat net après impôts 421 (674) Dotations aux amortissements 1 342 1 369 Variation des provisions (297) (27) Charge nette d'intérêts 693 239 Plus et moins-values de cession 44 - Capacité d'autofinancement 2 203 907 Variation des stocks et en-cours (1 488) (2 744) Variation des clients et comptes rattachés 243 (217) Variation des autres créances (856) (1 683) Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 3 278 Variation des autres dettes 1 295 (277) Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (765) (1 643) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 1 438 (737) II – Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles (4 245) (172) Acquisition d'immobilisations corporelles (1 640) (750) Acquisition d'autres immobilisations financières (85) (16) Besoin de trésorerie (investissements) (5 971) (938) Cessions d'autres immobilisations financières 9 - Désinvestissements 9 - FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (5 962) (938) III – Activités de financement Emissions d'emprunts et dettes financières 8 000 287 Remboursement demprunts et dettes financières (2 171) (2 292) Diminution de la dette de location (729) (963) Intérêts payés hors dette de location (118) (70) Intérêts payés liés à la dette de location (128) (52) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 4 853 (3 090) Effets de la variation des cours de change (15) 184 Variation nette de la trésorerie 315 (4 581) Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 6 549 9 270 Trésorerie à la clôture de l'exercice (note 11) 6 864 4 690 Variation nette de la trésorerie 315 (4 580)

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.7. Tableau de variation des capitaux propres

Nombre d’actions







Capital







Primes d'émission, de fusion et d'apport







Réserves et résultats cumulés







Autres éléments du résultat global







Capitaux propres consolidés







(En milliers d’euros) Au 31/03/2022 524 279 556 26 214 9 286 (33 080) 1 026 3 446 Résultat de l’exercice - - - (2 901) - (2 901) Autres éléments du résultat global - - - - 866 866 Autres - - - 171 - 171 Au 31/03/2023 524 279 556 26 214 9 286 (35 810) 1 892 1 582 Résultat de l’exercice - - - 421 - 421 Autres éléments du résultat global - - - - (79) (79) Autres - - - - - Au 30/09/2023 524 279 556 26 214 9 286 (35 390) 1 813 1 923

1.8. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés

Sauf information contraire, les montants figurant dans les notes ci-après sont exprimés en milliers d’euros.

Le Groupe S.T. Dupont fabrique ou fait fabriquer des articles de luxe, et distribue ses produits dans le monde entier. La société mère du Groupe est S.T. Dupont S.A., 92, Bd du Montparnasse, Paris. La maison-mère ultime du Groupe est la société BroadGain Investments Ltd. Celle-ci est basée à Hong-Kong et est elle-même détenue par un trust dont les bénéficiaires sont, entre autres, Monsieur Dickson Poon et des membres de sa famille.

La société S.T. Dupont est cotée sur Euronext Paris S.A (Compartiment C).

Le 14 décembre 2023, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2023.

1.1.1 Faits marquants

Nouveau financement de la part de l’actionnaire principal et acquisition et Financement de la nouvelle boutique située au 414 Rue Saint-Honoré à Paris





Le Groupe bénéficie du soutien de son actionnaire principal et, en conséquence, un nouveau compte courant d'actionnaire a été mis en place pour un montant de 8 millions d'euros durant le premier semestre de l'exercice 2023-24 : 6 millions d'euros ont été mis en place en juin 2023 et 2 millions en août 2023. Au 30 septembre 2023, le compte courant de l’actionnaire principal s’élevait à 19 millions euros.

Durant le premier semestre de l’exercice fiscal 2023-2024, la société a acquis un droit au bail d’une nouvelle boutique située Rue Saint-Honoré à Paris, d’une valeur de 4,2 millions d’euros. Cette opération a été financée grâce au nouveau compte courant d’actionnaire principal mis en place en juin 2023.

Litiges commerciaux et contrôles fiscaux





Litige commercial : S.T. Dupont a été assigné devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour contrefaçon. La procédure est en cours et devrait se prolonger sur l’année 2024. La meilleure estimation du risque a été retranscrite dans les comptes consolidés du Groupe au 31 mars 2023. En l'absence d'évolution sur le premier semestre de l’exercice 2023-24, la provision a été maintenue au bilan.

Fin du contentieux fiscal portant sur les exercices 31 mars 2011 au 31 mars 2013 : Le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société concernant le redressement relatif aux prix de transfert sur les exercices concernés. Cette décision met définitivement fin au contentieux fiscal. Pour mémoire, le tribunal administratif avait donné raison à la société sur tous les autres points. La société avait prudemment provisionné les risques dans ses comptes. La fin de ce litige fiscal a donc un impact positif d’une reprise de 138 milliers d’euros au 30 septembre 2023.

Nouveau contrôle fiscal : La société S.T. Dupont S.A a reçu une notification de contrôle fiscal (vérification de comptabilité) portant sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Cette procédure est toujours en cours à ce jour.

Note sur la Continuité d’exploitation





La priorité du Groupe est le pilotage rigoureux de sa base de coûts et l’allocation des ressources financières disponibles.

Le groupe a établi des prévisions de trésorerie s’étendant jusqu’au 31 mars 2025, en retenant des hypothèses de chiffre d’affaires affichant une croissance par rapport à l’exercice précédent, une poursuite du contrôle strict des coûts, un maintien du rythme du paiement des dettes et une amélioration des encaissements des créances et des investissements commerciaux et industriels en ligne avec le plan de développement du groupe.

Compte tenu des divers financements accordés par l’actionnaire principal au cours des derniers exercices, du support assuré de ce dernier, et des prévisions de trésorerie établies, le groupe prévoit d’être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie dans les 12 mois après la date de clôture.

Les comptes ont ainsi été établis sur la base du principe de continuité d’exploitation.

1.1.2 Principes et méthodes comptables

Cadre général

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe S.T. Dupont au 30 septembre 2023 sont établis en conformité avec la norme IAS 34. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 mars 2023 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en relation avec les nouvelles normes et amendements de normes applicables de manière obligatoire pour l’exercice 2023-2024.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2023

Plusieurs modifications sont applicables au 1er avril 2023 :

Amendements IAS 1 – Présentation des états Financiers : informations à fournir sur les méthodes comptables significatives ;

Amendements IAS 8 – Définition des estimations comptables ;

Amendements à IAS 12 : Impôt différé lié aux actifs et aux passifs découlant d’une transaction unique ;

Amendements à l’IFRS 17 : Application initiale de IFRS 17 et IFRS 9 - Informations comparatives.

Ces amendements en vigueur au 1er avril 2023 pour ST Dupont n’ont pas d’impact significatif sur les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2023 et non adoptés par anticipation par le Groupe

Textes non encore adoptés par l’Union Européenne :

Amendements IAS 1 – Présentation des états Financiers - Classification des dettes courantes et non courantes ;

Amendements IFRS 16 – Contrats de location - Obligation locative découlant d’une cession-bail ;

Amendements à IAS 7 et IFRS 7 – Information sur le risque de concentration en faisant référence aux accords de financement des fournisseurs ;

Amendements à IAS 21 – Absences de convertibilité.

Le Groupe mène actuellement une analyse pour identifier les impacts attendus de l’application de ces nouveaux textes.

Le Groupe estime que les normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union Européenne mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe.

Enfin, aucune norme ou interprétation publiée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) à la date du 30 septembre 2023 et d’application optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 n’a été appliquée par anticipation.

Saisonnalité

La comparabilité des comptes consolidés semestriels résumés et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation n’a pas varié depuis le 31 mars 2023.

1.1.3 Information sectorielle

En application d’IFRS 8, l’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Président du Directoire, principal décideur opérationnel du Groupe, pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance du Groupe.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.

Les secteurs opérationnels se décomposent comme suit :

Distribution contrôlée Europe

Distribution contrôlée Asie

Agents





Ces secteurs correspondent à des typologies de distribution et des responsabilités distinctes et sont placés sous la responsabilité de directions opérationnelles qui reportent directement au principal décideur opérationnel.

Le groupe comprend également un secteur « Charges et Produits non affectés et Eliminations intra -Groupe » qui regroupe :

Les redevances de marque

Les frais « corporate » ne pouvant être affectés aux secteurs et qui regroupent notamment les activités de développement produits, de marketing, de logistique

Les éliminations inter secteurs (France - Asie)





Compte de résultat

Au 30/09/2023

(En milliers d’euros) Distribution Contrôlée Europe Filiales Asie Agents Licences non affectées et Eliminations S.T Dupont

Groupe Chiffre d'affaires "produits" 8 486 4 251 12 470 - 25 207 Vente intra secteur 2 000 - - (2 000) - Coûts des ventes (4 179) (1 415) (6 246) 795 (11 045) Marge brute 6 307 2 836 6 224 (1 206) 14 162 Frais de communication (478) (224) (463) (322) (1 487) Frais commerciaux (2 400) (1 824) (394) (947) (5 564) Frais généraux et administratifs (326) (573) 56 (7 386) (8 228) Redevances - - - 2 456 2 456 Autres produits et charges (71) (1) - - (72) Résultat opérationnel 3 032 214 5 424 (7 404) 1 266





Au 30/09/2022

(En milliers d’euros) Distribution Contrôlée Europe Filiales Asie Agents Licences non affectées et Eliminations S.T. Dupont

Groupe Chiffre d'affaires "produits" 6 560 3 737 9 880 - 20 177 Vente intra secteur 1 506 - - (1 506) - Coûts des ventes (3 483) (839) (4 775) 697 (8 401) Marge brute 4 583 2 898 5 105 (810) 11 776 Frais de communication (317) (175) (344) (411) (1 247) Frais commerciaux (1 966) (1 728) (303) (796) (4 793) Frais généraux et administratifs (321) (483) 45 (7 774) (8 578) Redevances - - - 2 929 2 929 Autres produits et charges (383) 12 - - (371) Résultat opérationnel 1 596 524 4 458 (6 862) (284)

Chiffre d’affaires par activité et zone géographique

(En milliers d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 Chiffre d'affaires par activités Briquets et Stylos 21 242 15 989 Maroquinerie, accessoires et PAP 3 964 4 188 Total Ventes Produits 25 206 20 177 (En milliers d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 Ventes pour les marchés les plus significatifs France 3 265 2 481 Hors France 21 942 17 696 Dont : Corée 4 170 3 101 Chine 2 670 2 190 Hong-Kong 2 248 1 930 Japon 2 203 1 807

Postes du bilan

Sectoriel Clients Septembre 2023 Distribution Contrôlée Europe



Distribution Contrôlée Agents



Licences non affectées et Eliminations



ST Dupont Groupe



(En milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 4 309 648 5 704 - 10 661 Créances clients (Brutes) 5 249 626 6 041 - 11 917 Effets à recevoir 365 30 - - 396 Provision pour dépréciation (1 305) (9) (337) - (1 651)





Sectoriel Clients Mars 2023 Distribution Contrôlée Europe



Distribution Contrôlée Agents



Licences non affectées et Eliminations



ST Dupont Groupe



(En milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 3 031 619 7 108 - 10 758 Créances clients (Brutes) 3 763 598 7 433 - 11 794 Effets à recevoir 328 30 - - 358 Provision pour dépréciation (1 060) (9) (325) - (1 394)

Deux clients dépassent le seuil de 10% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2023. Il s’agit de distributeurs qui atteignent 27% des revenus consolidés (incluant les redevances) contre 26% au 31 mars 2023.

Au 30 septembre 2023, les actifs immobilisés nets se répartissent de la façon suivante :

(En milliers d’euros)



30/09/2023



31/03/2023



Immobilisations nettes France 6 975 5 978 Autres pays 177 211

1.1.4 Ecarts d’acquisition

(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEURS BRUTES Au 31/03/2022 1 275 2 439 492 4 206 Ecart de conversion 27 - - 27 Au 31/03/2023 1 302 2 439 492 4 233 Ecart de conversion 46 - - 46 Au 30/09/2023 1 348 2 439 492 4 279 (En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL DEPRECIATIONS Au 31/03/2022 (1 275) (2 439) (492) (4 206) Perte de valeur (IAS36) - - - Ecart de conversion (27) - - (27) Au 31/03/2023 (1 302) (2 439) (492) (4 233) Perte de valeur (IAS36) - - - - Ecart de conversion (46) - - (46) Au 30/09/2023 (1 348) (2 439) (492) (4 279) (En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2023 - - - - Au 30/09/2023 - - - -

Les écarts d’acquisition sont intégralement dépréciés.

1.1.5 Immobilisations incorporelles

(En milliers d’euros) Brevets R&D Autres Total VALEUR BRUTE Au 31/03/2022 85 908 10 753 11 746 Acquisitions - - 179 179 Cessions - - 7 7 Au 31/03/2023 85 908 10 939 11 932 Acquisitions - - 4 4 Cessions - - (44) (44) Au 30/09/2023 85 908 10 899 11 892 (En milliers d’euros) Brevets R&D Autres Total AMORTISSEMENTS & DEPRECIATIONS CUMULES Au 31/03/2022 (85) (908) (9 456) (10 449) Dotations - - (241) (241) Cessions ou mise au rebus - - 1 1 Au 31/03/2023 (85) (908) (9 696) (10 689) Dotations - - (117) (117) Effet de change - - 1 1 Au 30/09/2023 (85) (908) (9 812) (10 805) (En milliers d’euros) Brevets R&D Autres Total VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2023 - - 1 243 1 243 Au 30/09/2023 - - 1 086 1 086

Les « Autres immobilisations incorporelles » correspondent essentiellement à des logiciels mis en service, liés à des développements de notre ERP.

Les « Brevets, marques, savoir-faire » correspondent essentiellement à des marques achetées soit dans un objectif de protection juridique, soit pour une exploitation ultérieure. Ils sont totalement amortis.

Les « Frais de Recherche et Développement » comprennent les frais engagés pour la conception et la fabrication de nouvelles lignes de produits ou de nouvelles technologies s’y rapportant (amortis sur 3 ans).

1.1.6 Immobilisations corporelles

(En milliers d’euros)



Terrains



Construc-

tions



Agencements & installations



Autres



Total



VALEUR BRUTE Au 31/03/2022 51 6 925 21 533 7 669 36 178 Acquisitions - - 1 037 221 1 258 Cessions ou mise au rebut - - (832) (105) (937) Effet de change - - (3) (32) (35) Au 31/03/2023 51 6 925 21 735 7 753 36 463 Acquisitions - 7 1 227 557 1 790 Cessions ou mise au rebut - - (223) (264) (488) Autres - - (150) - (150) Effet de change - - - (54) (54) Au 30/09/2023 51 6 932 22 588 7 992 37 563 (En milliers d’euros)



Terrains



Construc-

tions



Agencements & installations



Autres



Total



AMORTISSEMENTS Au 31/03/2022 - (3 501) (20 027) (7 225) (30 754) Dotations - (135) (685) (195) (1 014) Cessions ou mise au rebut - - 832 53 885 Autres - 60 235 (262) 33 Effet de change - - (23) (38) (61) Au 31/03/2023 - (3 576) (19 667) (7 667) (30 911) Dotations - (67) (396) (54) (518) Cessions ou mise au rebut - - 223 264 488 Effet de change - - - (45) (45) Au 30/09/2023 - (3 643) (19 841) (7 502) (30 986) (En milliers d’euros)



Terrains



Construc-

tions



Agencements & installations



Autres



Total



DEPRECIATIONS CUMULEES Au 31/03/2022 - - (562) (259) (821) Autres - - 24 96 120 Effet de change - - 24 71 95 Au 31/03/2023 - - (514) (92) (606) Effet de change - - - 96 96 Au 30/09/2023 - - (514) 4 (510) Valeur Nette Comptable Au 31/03/2023 51 3 349 1 549 (7) 4 946 Au 30/09/2023 51 3 288 2 230 493 6 066

Les acquisitions d'agencements et installations sur la période se composent principalement de machines et outillages d’usine. Les acquisitions dans le poste « Autres » correspondent principalement aux travaux en cours entrepris dans la boutique Rue Saint Honoré (557 milliers d’euros).

Les cessions d’immobilisations corporelles sur la période sont principalement liées à la fermeture du magasin Landmark à Hong-Kong, le 1er juillet 2023.

1.1.7 Droits d’utilisation et dettes de location

Dans le cadre d’IFRS 16, les droits au bail, répondant à la définition d’un coût initial, doivent être reclassés en « Droits d’utilisation ».

Les droits au bail ne font pas l’objet d’amortissement lorsqu’ils sont légalement protégés, ce qui est normalement le cas en France où le preneur d’un bail commercial a le droit à un nombre presque illimité de renouvellements de son bail. Par conséquent, la durée d’utilité du droit au bail est indéterminée et indéfinie.

En conséquence, conformément à IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la valeur comptable des droits au bail est testée au minimum à chaque clôture annuelle et systématiquement dès l’apparition d’indices de pertes de valeur.

Droits d’utilisation

Les droits d’utilisation des biens incorporels et corporels tels que définis en note 2.5.1.1. ont les valeurs nettes suivantes :

(En milliers d’euros)



Constructions



Installations



Autres



Total



VALEUR BRUTE Au 31/03/2023 10 185 1 675 1 243 13 103 Entrées d'actifs 6 724 - 44 6 768 Résiliations - - (72) (72) Variations des cours de change (103) - (4) (107) Au 30/09/2023 16 806 1 675 1 211 19 692 (En milliers d’euros)



Constructions



Installations



Autres



Total



AMORTISSEMENTS Au 31/03/2023 (4 844) (1 675) (940) (7 459) Résiliations - - 52 52 Dotations nettes de l'exercice (639) - (48) (687) Variations des cours de change 50 - 2 52 Au 30/09/2023 (5 433) (1 675) (934) (8 042)

Au 30 septembre 2023, les entrées d’actifs correspondent principalement à l’ouverture d’une nouvelle boutique située rue Saint Honoré (6,7 millions d’euros), ainsi que le renouvellement de certains contrats de location.

Le nouveau bail du siège a été signé postérieur à la clôture. Ce bail avait été comptabilisé au 31 mars 2023, suite aux avancées des négociations à cette date. La valeur brute et l’amortissement (2,6 millions d’euros) correspondant à l’ancien bail seront dé-comptabilisés au 31 mars 2024.

(En milliers d’euros)



Constructions



Installations



Autres



Total



DEPRECIATIONS CUMULEES Au 31/03/2023 (1 820) - - (1 820) Variations des cours de change 31 - - 31 Au 30/09/2023 (1 789) - - (1 789) Valeur Nette Comptable Au 31/03/2023 3 521 - 303 3 824 Au 30/09/2023 9 583 - 277 9 861

Dettes de location

Les variations de la dette de location se détaillent comme suit :

(En milliers d’euros) Dettes de location au 31/03/2023 5 571 Flux avec impact sur la trésorerie : Diminution (729) Flux sans impact sur la trésorerie : Nouveaux contrats de locations 2 512 Résiliations (20) Variation de change (41) Autres 39 Dettes de location au 30/09/2023 7 333

Au 30 septembre 2023, les échéances de la dette de location s'analysent comme suit :

(En milliers d’euros) 30/09/2023 A moins d'un an 1 506 De 1 à 5 ans 4 013 A plus de 5 ans 1 815 Total dettes de location 7 333

Au 30 septembre 2023, la dette de location porte intérêts sur un taux fixe.

1.1.8 Actifs financiers non courants

Les actifs financiers non courants au 30 septembre 2023 s’élèvent à 840 milliers d’euros contre 775 milliers d’euros au 31 mars 2023. Le solde au 30 septembre 2023 est principalement composé de dépôts et cautionnement.

1.1.9 Stocks et en-cours

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Matières Premières 3 574 3 462 Produits et en-cours / semi ouvrés 3 410 3 191 Marchandises et Produits finis 10 926 9 835 Pièces détachées et consommables 1 350 1 148 Total Valeur Brute 19 260 17 636 Matières Premières (1 521) (1 438) Produits et en-cours / semi ouvrés (888) (864) Marchandises et Produits finis (4 747) (4 898) Pièces détachées et consommables (978) (779) Total provision pour dépréciation (8 134) (7 979) Matières Premières 2 053 2 024 Produits et en-cours / semi ouvrés 2 522 2 327 Marchandises et Produits finis 6 179 4 937 Pièces détachées et consommables 372 369 Total Valeur Nette 11 126 9 657

Au 30 septembre 2023, les stocks nets augmentent de +15,2% principalement sur les produits finis en raison de la préparation des ventes sur le 2e semestre avec les nouveautés stylos à venir (Nouveau Liberté et Eternity) et les animations (Le Mans, Partagas, Velvet Color et Montecristo).

Les stocks et en-cours sont évalués au plus bas de leur coût d’acquisition (ou de production) et de leur valeur nette de réalisation.

Le coût d’acquisition est déterminé selon la méthode du prix de revient moyen pondéré (PRMP). Le coût de production est quant à lui déterminé selon la méthode du prix de revient moyen pondéré pour sa part achat et au coût standard pour sa part valeur de production.

Les stocks et en-cours sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur nette de réalisation à la clôture de l’exercice, laquelle représente le prix de vente estimé déduction faite des frais de vente.

1.1.10 Créances clients et comptes rattachés

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Clients 11 917 11 759 Effets à recevoir 396 358 Total valeur brute 12 312 12 116 Provision pour Dépréciation des Clients (1 651) (1 359) Total valeur nette 10 661 10 758

Les créances clients augmentent légèrement de 158 milliers d’euros par rapport au 31 mars 2023. La provision pour dépréciation augmente quant à elle de 292 milliers d’euros, le groupe ayant fait le choix de tenir une position plus prudente quant à des créances principalement localisées en France.

1.1.11 Autres créances

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Charges constatées d'avance 574 355 Taxe sur la valeur ajoutée 1 002 964 Autres prêts et avances 2 302 1 917 Autres (*) 2 396 1 944 Total 6 274 5 180

Au 30 septembre 2023, les charges constatées d’avance concernent principalement du loyer payé en avance. La créance relative à taxe sur la valeur ajoutée augmente de 38 milliers d’euros. Les créances relatives aux autres prêts et avances augmentent quant à elles de 385 milliers d’euros. Cette augmentation provient de l’augmentation des acomptes fournisseurs en lien avec l’effet de saisonnalité que connaît l’entreprise. Le poste « Autres » inclut notamment les redevances à recevoir pour 2 117 milliers d’euros.

1.1.12 Trésorerie et équivalents de Trésorerie

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Comptes courants bancaires 6 865 6 549 Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan 6 865 6 549 Trésorerie selon TFT 6 865 6 549

1.1.13 Capitaux propres

Au 30 septembre 2023, le capital social s’élève à 26 213 977,80 euros réparti en 524 279 556 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,05 euro. Le nombre d’actions ordinaires est inchangé depuis le 31 mars 2023.

Au 30 septembre 2023, la Société ne détient aucune action propre S.T. Dupont.

1.1.14 Provisions et passifs éventuels

(En milliers d’euros) Provisions pour garantie Provisions pour litiges Total provisions courantes Provisions pour retraites et autres avantages à long terme Total Au 31/03/2022 168 1 168 1 336 3 793 5 129 Dotations - 962 962 204 1 166 Reprises utilisées (28) (897) (925) (214) (1 139) Gains et pertes actuarielles - - - (932) (932) Effet de change - - - (2) (2) Autres (*) - - - (369) (369) Au 31/03/2023 140 1 232 1 372 2 480 3 853 Dotations - 60 60 95 155 Reprises utilisées - (415) (415) (46) (461) Gains et pertes actuarielles - - - (8) (8) Effet de change - - - (9) (9) Au 30/09/2023 140 877 1 017 2 511 3 529

Les provisions sont composées de :

Provisions pour garantie





Une provision pour garantie est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des produits vendus en France et à l’étranger. Cette provision est calculée semestriellement sur une base du nombre de retours réels de produits neufs. Au 30 septembre 2023, ce calcul n’a pas donné suite à de variation sur la période.

Provisions pour litiges





Les provisions pour litiges comprennent principalement les risques sociaux ainsi que les risques fiscaux et commerciaux.

Provisions pour retraite





Les provisions pour retraites et autres avantages à long terme concernent l’ensemble du groupe et respectent les normes IFRS en vigueur. La réforme de l’âge de départ à la retraite entraine une baisse de la provision de 29 milliers d’euros.

1.1.15 Emprunts et dettes financières

Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés

(En milliers d'euros) 30/09/2023 31/03/2023 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à moyen terme 21 659 13 607 Instruments de couverture de la dette non courante (passif) 2 2 Dettes financières non courantes après couverture 21 661 13 609

Le Groupe a fait le choix de ne plus présenter la dette de location dans la dette nette à la suite de l’application de la norme IFRS 16. L’augmentation sur la période est principalement liée au nouveau financement de l’actionnaire principal.

Emprunts et Dettes financières courants

(En milliers d'euros) 30/09/2023 31/03/2023 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à court terme 1 255 3 014 Dettes financières courantes et actifs et passifs financiers associés nets 1 255 3 014

Ce poste diminue principalement à la suite d’un recul dans la dette factor ainsi que la diminution de l’utilisation de la ligne de crédit de la filiale à Hong-Kong.

Financement

Au 30 septembre 2023, le Groupe dispose de lignes de crédit utilisées pour un montant total de 22 916 milliers d'euros contre 16 621 milliers d’euros au 31 mars 2023. Ces lignes se décomposent comme suit :

Entité Nomination Emprunteur Utilisation au 31 mars 2023 Augmentation Diminutions Autres Utilisation au 30 septembre 2023 S.T. Dupont S.A PGE BNP 550 72 478 S.T. Dupont S.A PGE BPA 531 70 461 S.T. Dupont S.A PGE BPI 222 28 194 S.T. Dupont S.A PGE BPVF 532 70 462 S.T. Dupont S.A PGE CIC 671 88 582 S.T. Dupont S.A PGE LCL 531 70 461 S.T. Dupont S.A C/C actionnaire non subordonné D&D International 2 500 2 500 S.T. Dupont S.A C/C actionnaire subordonné D&D International 2 500 2 500 S.T. Dupont S.A C/C actionnaire subordonné PGE D&D International 3 000 3 000 S.T. Dupont S.A Dette D&D Augmentation de Capital D&D International 3 000 3 000 S.T. Dupont S.A Dette D&D Augmentation de Capital D&D International 2 000 2 000 S.T. Dupont S.A Dette D&D Augmentation de Capital D&D International 6 000 6 000 S.T. Dupont S.A Autres Intérêts 370 441 811 S.T. Dupont S.A Autres Eurofactor 1 779 1 654 125 S.T. Dupont Marketing H.K Ligne Revolving HKD Crédit Agricole HK 234 113 121 S.T. Dupont Marketing H.K Ligne Revolving HKD Bank of East Asia 234 (8) 242 S.T. Dupont Iberia BBVA S.T. Dupont SpA Banca Intesa S.T. Dupont Group Autres Autres (34) (13) (21) Totaux 16 621 8 441 2 153 (8) 22 916

*TAUX EUR/HKD AU 30/09/2023 = 8,27

Prêts Garantis par l’Etat





En décembre 2020 la Société-mère du groupe, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de financement.

Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E.

La répartition est la suivante :

PGE souscrit auprès de BNP Paribas, intégralement tiré et avec un capital restant de 478 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de LCL, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 461 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 462 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Apes, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 461 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de BPI France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 194 milliers d’euros

PGE souscrit auprès du CIC, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 582 milliers d’euros

Au premier semestre de l’exercice fiscal 2023-24, la charge d’intérêts des P.G.E est de 20 milliers d’euros contre 24 milliers d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Compte courant d’actionnaire





Au 30 septembre 2023, S.T. Dupont SA bénéficie du soutien de son actionnaire de référence D&D International sous la forme de 6 comptes courants d’actionnaire d’un montant total de 19 millions d’euros répartis comme suit :

Un compte courant d’actionnaire d’un montant de 2,5 millions d’euros subordonné au remboursement de la dette bancaire,

Un compte courant d’actionnaire d’un montant de 2,5 millions d’euros non subordonné au remboursement de la dette bancaire,

Un compte courant d’actionnaire d’un montant de 3,0 millions d’euros dont le remboursement interviendra selon le même profil d’amortissement que les P.G.E,

Un compte courant d’actionnaire de 3 millions d’euros, accordé en janvier 2023 dont le remboursement se fera soit en cash, soit par compensation de créances au moment de l’augmentation de capital.

Un compte courant d’actionnaire de 6 millions d’euros, accordé en juin 2023 dont le remboursement se fera soit en cash, soit par compensation de créances au moment de l’augmentation de capital.

Un compte courant d’actionnaire de 2 millions d’euros, accordé en août 2023 dont le remboursement se fera soit en cash, soit par compensation de créances au moment de l’augmentation de capital.

Le groupe et son actionnaire principal D&D International, dans une volonté de montrer son soutien à la stratégie de développement du groupe, se sont entendus sur la suspension des remboursements des comptes courant d’actionnaires et des intérêts y afférant jusqu’à la restructuration des capitaux propres du groupe. Restructuration rendue nécessaire par les pertes accumulées au cours des exercices marqués par le Covid qui ont entrainé les capitaux propres du groupe au-dessous du seuil de 50% du capital social.

Au premier semestre de l’exercice fiscal 2023-24, la charge d’intérêts générée par le financement de d’actionnaire principal est de 441 milliers d’euros contre 117 milliers d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Au 30 septembre 2023, le montant des intérêts accumulés liés au financement de l'actionnaire principal s'élève à 811 milliers d'euros.

Lignes de crédit Hongkong





Depuis mars 2016, le Groupe a souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3,6 millions d’euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (1 million d’euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 30 septembre 2023, les tirages s’élevaient respectivement à 1 million et 2 millions de HK dollars (121 et 242 milliers d’euros).

Autres lignes de crédit filiales européennes





Le groupe dispose également de deux lignes de trésorerie pour ses filiales italienne et espagnole :

Une ligne d’escompte de RIBA pour un montant de 435 milliers d’euros pour le compte de la filiale italienne

Une Ligne de crédit de 70 milliers d’euros pour la filiale espagnole.

Ces lignes ne sont pas utilisées au 30 septembre 2023.

En sus de ces financements bancaires, le contrat d’affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients.

Type de taux et couverture





A l’exception des P.G.E et du compte courant vis-à-vis l’actionnaire principal adossé au P.G.E, les taux appliqués à l’ensemble des emprunts sont variables, et sous la forme d'un taux de marché domestique auquel s’ajoute une marge.

Afin de couvrir le risque de taux sur ses lignes de financement d’investissements à taux variable, S.T. Dupont S.A a mis en place 1 swap payeurs taux fixe contre Euribor 3 mois pour un notionnel amortissable de 400 milliers d’euros.

Au 30 septembre 2023, ces opérations dérivées de taux présentent une valorisation globale positive de 2,7 milliers d’euros.

1.1.16 Autres passifs courants

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Dettes sociales 3 186 3 293 Taxe sur la valeur ajoutée 911 590 Autres 4 640 3 661 Total 8 737 7 544

Les dettes sociales s’élèvent à 3,2 millions d’euros, en baisse de 107 milliers par rapport au 31 mars 2023. Les autres dettes au 30 septembre 2023 comprennent principalement des clients créditeurs (2,3 millions d’euros) et des dettes sur redevances (0,5 million d’euros). La fin du litige fiscal concernant les prix de transfert a généré la reprise d’une dette fiscale de 667 milliers d’euros au 30 septembre 2023. L’augmentation des clients créditeurs s’explique principalement par l’augmentation des acomptes.

Au 31 mars 2023, les autres dettes comprenaient principalement des clients créditeurs (1 million d’euros), des dettes fiscales (0,7 million d’euros) et des dettes sur redevances (0,4 million d’euros).

1.1.17 Impôts courants

Le Groupe n’a constaté aucune dette d’impôts sur les sociétés au 30 septembre 2023.

1.1.18 Coût de l’endettement financier

(En milliers d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2 - Coût de l’endettement financier brut (640) (188) Dont : Charges financières sur emprunts (541) (150) Charges financières sur contrat d'affacturage (99) (38) Coût de l’endettement financier Net (641) (188) Charges d'intérêts sur les droits d'utilisation aux contrats de location (128) (52) Autres Produits et charges financières 120 155 Dont : Gains (pertes) de change (non affectables) 124 173 Autres produits (charges) financiers (4) (18) Total (650) (84)

1.1.19 Résultat par action

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Détail du résultat dilué par action IAS 33.70 :

Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions après effet de la dilution.

30/09/2023 30/09/2022 Résultat net - part du Groupe 421 (674) Résultat net – part du Groupe 421 (674) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en million d'euros) 524 279 556 524 279 556 Résultat net par action (en euros) 0,001 (0,001) Résultat net dilué par action (en euros) 0,001 (0,001)

1.1.20 Autres produits et charges

30/09/2023 30/09/2022 Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Litiges - 493 (367) 2 Dommages & intérêts (557) - - - Autres (8) - (36) 30 Total (565) 493 (403) 32

Les litiges sont majoritairement composés de litiges commerciaux.

1.1.21 Transactions avec des parties liées

Outre le nouveau financement 8 millions d’euros de l’actionnaire principal à travers D&D International B.V, il n’y a pas eu d’évolution significative des transactions avec les parties liées entre le 31 mars 2023 et le 30 septembre 2023.

1.1.22 Instruments dérivés

Pour couvrir certains risques de marché, S.T. Dupont SA a recours à des instruments de dérivés de taux ; ces transactions de gré à gré sont souscrites avec des contreparties bancaires de premier rang.

1.1.23 Evènements postérieurs à la clôture

Nouveau financement de l’actionnaire principal





En décembre le Groupe et son actionnaire ont souscrit à un nouveau compte courant d'actionnaire de 2 millions d'euros dont les modalités de remboursement n'ont pas encore été déterminés à date.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2023)

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société ST DUPONT, relatifs à la période du 1ᵉʳ avril 2023 au 30 septembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Note sur la Continuité d’exploitation » de la note « 2.5.1 Faits marquants » de l’annexe aux comptes semestriels consolidés résumés qui expose les conditions de financements ayant permis l’application du principe de continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes de la période close le 30 septembre 2023.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 20 décembre 2023

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit S&W ASSOCIES

Xavier Belet Julie Benzaquen

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice

Fait à Paris,

Le 20 décembre 2023



Alain Crevet

Président du Directoire

Pièce jointe