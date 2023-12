S.T. .DUPONT : Information financière 30 septembre 2023

18 décembre 2023

Information financière au 30 septembre 2023 (Premier semestre 2023-2024)

Au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires Produits s’établit à 25,2 millions d’euros, en croissance de 25% sur les 6 premiers mois de l’exercice.

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants a montré une amélioration, passant de -2,8 millions d'euros à -1,1 millions d'euros en partie grace à une augmentation des ventes de +25 %, partiellement compensée par des hausses des coûts de communication (+19 %) et des coûts commerciaux (+16 %).

Le résultat net du Groupe s’améliore, passant d’un résultat net négatif au 30 septembre 2022 de 674 milliers d’euros à un résultat net positif au 30 septembre 2023 de 421 milliers d’euros.



CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution par marché

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/23 30/09/22 Variation totale Organique Effet de change France 3,3 2,5 31,6% 31,6% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,2 4,1 28,9% 28,5% 0,4% Asie Distribution Contrôlée 4,3 3,7 13,8% 23,0% -9,3% Total Distribution contrôlée 12,7 10,3 24,0% 27,3% -3,2% Agents & Distributeurs 12,5 9,9 25,8% 28,4% -2,6% TOTAL CA PRODUITS 25,2 20,2 24,9% 27,8% -2,9%

En comparaison au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires Produits du groupe est en progression +24,9% sur les 6 premiers mois de l’exercice, incluant un effet de change défavorable de -2,9%.

Les ventes cumulées de la distribution contrôlée sont en hausse de +24,0%, incluant un effet de change défavorable de -3,2%. Cette croissance concerne l’ensemble des filiales européennes et asiatiques.

L’Europe connait la plus forte croissance avec +28,9%, principalement liée à la bonne performance du wholesale en Espagne, Italie et en Allemagne.

La France est en croissance de +31,6% avec des performances sur l’ensemble des canaux de distribution notamment en boutiques et en B2B.

Le e-commerce progresse également avec une hausse de +10% de ses ventes en Europe.

Les filiales asiatiques ont réalisé une croissance organique de +23,0%, tirée par Hong Kong avec une croissance organique de +23%, bénéficiant de l'amélioration du trafic dans les magasins et en ligne, bien que comparé à une base basse l'année dernière où les frontières n'étaient pas encore totalement ouvertes. Le Japon a également connu une croissance organique de +24%, toujours grâce à une bonne performance dans les magasins.

Les ventes à nos Agents et Distributeurs affichent une performance soutenue à +25,8% par rapport au 1er semestre 2022/23, et des croissances sur nos principaux marchés en distribution : Corée, Chine, Etats-Unis, Russie et Royaume Uni. Seul le Moyen-Orient est stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Evolution par ligne de produits

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/23 30/09/22 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 21,2 16,0 32,8% 36,0% -3,2% Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,0 4,2 -5,3% -3,5% -1,8% TOTAL CA PRODUITS 25,2 20,2 24,9% 27,8% -2,9%

CAVEAT :

Les ventes d’Accessoires Cigares ont été reclassées de « Maroquinerie, Accessoires & PAP » vers « Briquets & stylos ». Ainsi, la colonne relative aux ventes 30 septembre 2022 telle qu’affichée dans le tableau ci-dessus est différente de celle publiée dans le rapport financier semestriel du 30 septembre 2022 :

Nouvel affichage Montants publiés au 30/09/22 (En millions d'euros) 30/09/2022 30/09/2022 Briquets & stylos 16,0 14,2 Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,2 6,0 TOTAL CA PRODUITS 20,2 20,2

Commentaires de l’évolution des ventes par ligne de produits :

Au 1er semestre 2023-24, les ventes de briquets et stylos enregistrent une forte croissance de +33% grâce à des lancements de produits performants, des animations et partenariats réussis et à des produits catalogue toujours très demandés.

Les activités de maroquinerie, ceintures et prêt-à-porter ont connu une légère baisse de -5,3% (-3,5% en organique), principalement due à des baisses dans les ceintures et les accessoires.

Le Prêt-à-Porter est en croissance de +14% par rapport à l’an dernier.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer comme suit :

En millions d’euros 30/09/2023 31/03/2023 30/09/2022 Total des revenus (*) 27,7 50,1 23,1 dont Chiffre d’affaires Produits 25,2 45,2 20,2 Produits Marge brute 14,2 24,6 11,8 ( % ) 56,2% 54,5% 58,4% Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (1,1) (5,7) (2,8) Redevances 2,5 4,9 2,9 Éléments non récurrents (net) (0,1) (1,1) (0,4) Résultat opérationnel 1,3 (1,8) (0,3) Coût de l’endettement financier net (0,6) (0,4) (0,2) RESULTAT NET PART DU GROUPE 0,4 (2,9) (0,7) Résultat net par action (€) 0,001 (0,006) (0,001) Endettement financier net (16,1) (10,1) (8,3) Capitaux propres 1,9 1,6 2,8

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires Produits et les redevances

Marge Brute (sur ventes Produits)

La marge brute en valeur s’établit à 14,2 millions d’euros contre 11,8 millions d’euros au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 2,4 millions d’euros, portée par la croissance du chiffre d’affaires.

Le taux de marge quant à lui baisse de 2,2 points à 56,2%, le premier semestre de l’exercice précédent ayant été favorablement impacté par une reprise de provision de stock suite à l’écoulement de stocks anciens.

Résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants (sur ventes produits)

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants est négatif à -1,1 million d’euros contre -2,8 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent, soit une amélioration de 1,7 million d’euros. Toujours par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, les frais de communication augmentent de 19% et les frais commerciaux de 16%, des augmentations à rapprocher du chiffre d’affaires qui, lui, augmente de 25%. Les frais généraux sont quant à eux en légère baisse de -4% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Redevances

Les redevances sont en légère baisse de -0,5 million d’euros par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse de revenus sur les licences asiatiques.

Eléments non récurrents

Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de 72 milliers d’euros, principalement composée d’un produit de reprise suite à la fin du litige fiscal portant sur les prix de transfert pour 138 milliers d’euros, de 126 milliers de charges suite à des litiges salariaux et d’une charge complémentaire suite à un litige avec un prestataire de service.

Coût de l’endettement financier net

Le Coût de l’endettement financier net ressort à -0,6 million d’euros contre -0,2 million d’euros au 30 septembre 2022. Cette évolution est liée à l’augmentation du capital restant dû suite au nouveau financement de l’actionnaire principal acquis sur le premier semestre de l’exercice ainsi qu’à la hausse des taux d’intérêt.

Résultat net

Le résultat net est positif et s’établit à +0,4 million d’euros, soit +1,1 million comparé au 30 septembre 2022. Cette amélioration est principalement liée à l’augmentation du résultat opérationnel.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE

Nouveau financement de la part de l’actionnaire principal et acquisition et Financement de la nouvelle boutique située au 414 Rue Saint-Honoré à Paris

Le Groupe bénéficie du soutien de son actionnaire principal et, en conséquence, un nouveau compte courant d'actionnaire a été mis en place pour un montant de 8 millions d'euros durant le premier semestre de l'exercice 2023-24 : 6 millions d'euros ont été mis en place en juin 2023 et 2 millions en août 2023. Au 30 septembre 2023, le compte courant de l’actionnaire principal s’élevait à 19 millions euros.

Durant le premier semestre de l’exercice fiscal 2024-2025, la société a acquis un droit au bail d’une nouvelle boutique située Rue Saint-Honoré à Paris, d’une valeur de 4,2 millions d’euros. Cette opération a été financée grâce au nouveau compte courant d’actionnaire principal mis en place en juin 2023.

Litiges commerciaux et contrôles fiscaux

Note sur la Continuité d’exploitation

La priorité du Groupe est le pilotage rigoureux de sa base de coûts et l’allocation des ressources financières disponibles.

Le groupe a établi des prévisions de trésorerie s’étendant jusqu’au 31 mars 2025, en retenant des hypothèses de chiffre d’affaires affichant une croissance par rapport à l’exercice précédent, une poursuite du contrôle strict des coûts, un maintien du rythme du paiement des dettes et une amélioration des encaissements des créances et des investissements commerciaux et industriels en ligne avec le plan de développement du groupe.

Compte tenu des divers financements accordés par l’actionnaire principal au cours des derniers exercices, du support assuré de ce dernier, et des prévisions de trésorerie établies, le groupe prévoit d’être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie dans les 12 mois après la date de clôture.

Les comptes ont ainsi été établis sur la base du principe de continuité d’exploitation.

A propos de S.T. Dupont :

S.T Dupont S.A. est une société basée en France qui fabrique, commercialise et vend des produits de luxe. La Société propose une gamme de produits comprenant des briquets, des instruments d’écriture, de la maroquinerie, du prêt-à-porter, des ceintures et d’autres accessoires. La Société distribue ses produits dans le monde entier, et la majorité de ses produits est vendue en Europe et en Asie.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, S.T. Dupont, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

Contact : invest@st-dupont.com

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 30/09/2022 Chiffre d’affaires net Produits 25 206 45 196 20 177 Coûts des ventes (11 045) (20 557) (8 401) Marge brute 14 162 24 638 11 776 Frais de communication (1 487) (3 068) (1 247) Frais commerciaux (5 564) (10 766) (4 793) Frais généraux et administratifs (8 228) (16 486) (8 578) Résultat opérationnel courant (hors royalties) (1 118) (5 682) (2 842) Redevances 2 456 4 919 2 929 Autres charges (565) (2 367) (403) Autres produits 493 1 299 32 Résultat opérationnel 1 266 (1 831) (284) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (2) 14 - Coût de l’endettement financier brut (640) (420) (188) Coût de l’endettement financier net (642) (406) (188) Autres produits et charges financiers (9) (181) 104 Résultat avant Impôt 616 (2 418) (369) Charges d’impôt sur le résultat (195) (484) (305) Résultat net 421 (2 901) (674) Résultat net – part du Groupe 421 (2 901) (674) Résultat net – intérêts minoritaires - - - Résultat net par action (en euros) 0,001 (0,006) (0,001) Résultat net dilué par action (en euros) 0,001 (0,006) (0,001)



Bilan consolidé

ACTIF Bilan Bilan (En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Actif non courant Ecarts d’acquisition - - Immobilisations incorporelles (nettes) 1 086 1 243 Immobilisations corporelles (nettes) 6 066 4 946 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 9 861 3 824 Actifs financiers 840 775 Total de l’actif non courant 17 853 10 788 Actif courant Stocks et en-cours 11 126 9 657 Créances clients 10 661 10 758 Autres créances 6 274 5 180 Impôts courants 7 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 865 6 549 Total de l’actif courant 34 933 32 680 Total de l’actif 52 786 43 468 PASSIF (En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (35 385) (32 486) Réserves de conversion 1 387 1 469 Résultat net- Part du Groupe 421 (2 901) Total capitaux propres- part du groupe 1 923 1 582 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 21 661 13 609 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 5 813 4 210 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2 511 2 480 Total des passifs non courants 29 985 20 299 Passifs courants Fournisseurs 8 280 8 228 Autres passifs courants 8 737 7 544 Impôts courants 68 68 Provisions pour risques et charges 1 018 1 372 Emprunts et dettes financières 1 255 3 014 Dettes de location courantes (moins d’un an) 1 520 1 361 Total des passifs courants 20 878 21 587 Total du Passif 52 786 43 468

Endettement financier net

(En milliers d’euros) 30/09/2023 31/03/2023 31/03/2022 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 6 864 6 549 9 270 Emprunts et dettes financières (dont découverts *) (22 916) (16 620) (14 716) TOTAL (16 051) (10 071) (5 446)

*: il n’y a pas de découvert bancaire au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2023

Pièce jointe