Une nouvelle campagne GivingTuesday record pour Benevity, avec des dons enregistrés à hauteur de 150 millions de dollars en faveur de 53 000 organisations à but non lucratif

CALGARY, Province de l’Alberta, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., le numéro 1 des logiciels d’engagement solidaire pour les entreprises à l’échelle mondiale, annonce avoir enregistré des dons à hauteur de 150 millions de dollars le jour de GivingTuesday (GivingTuesday est une campagne américaine annuelle axée sur la générosité en faveur de l’engagement social). Un nouveau record en matière de dons est ainsi atteint, en hausse de 22 % en glissement annuel. L’enregistrement d’un tel montant en un seul jour est inédit pour la plateforme de Benevity.



Kelly Schmitt, PDG de Benevity, témoigne que « la mobilisation en masse des entreprises et de leurs employés, observée à l’occasion de GivingTuesday pour atteindre ce record incroyable dans une période inflationniste persistante et un paysage économique incertain est une source d’inspiration. Cette année, la convergence d’événements mondiaux majeurs a incité les particuliers et les professionnels à consacrer du temps et de l’argent à des enjeux sociaux de taille. La progression non démentie des dons démontre l’engagement sans borne des organisations en faveur d’un effet positif sur le monde, et nous sommes fiers d’y contribuer ».

Cette année, 620 entreprises ont participé à la campagne GivingTuesday via la plateforme de Benevity, soit une augmentation de près de 10 % en données comparées. La valeur moyenne des dons individuels a augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière, Benevity enregistrant une hausse de 14 % du nombre de participants. 159 000 personnes ont souhaité soutenir plus de 53 000 organisations à but non lucratif dans 118 pays et régions. Le centre américain de recherche et d’études sur l’énergie Rocky Mountain Institute, l’hôpital pour enfants St. Jude Children’s Research Hospital, l’organisation humanitaire World Central Kitchen et le Fonds de secours pour les enfants de Palestine figurent au cœur des destinataires les plus populaires parmi les donateurs professionnels et privés.

Plus de 253 000 heures de bénévolat sont venues s’ajouter aux dons d’employés sponsorisés par des initiatives d’entreprises, soit une progression de 14 % par rapport à 2022. Cette année, les subventions d’entreprises sont également allées crescendo le jour de GivingTuesday, avec des engagements à hauteur de plus de 12 millions de dollars sous forme de subventions en faveur de plus de 200 différentes causes.

Dans l’ensemble, les dons en provenance des États-Unis atteignent cette année 3,1 milliards de dollars, en hausse de 0,6 % par rapport à 2022 selon GivingTuesday.

Pour Sona Khosla, Directrice de l’engagement chez Benevity, « Un climat social de plus en plus difficile pour les entreprises a marqué cette année, alors qu’elles pilotaient des initiatives axées sur des questions sociétales importantes aux yeux de leurs employés, tout en essayant d’éviter les effets néfastes d’un engagement envers des questions polarisantes. GivingTuesday continue néanmoins de jouer un rôle de catalyseur à l’heure où entreprises et employés se rassemblent autour des causes qui leur tiennent le plus à cœur. Les résultats 2023 de la campagne GivingTuesday nous rappellent que les entreprises et leurs employés maintiennent leur engagement envers le bien, et que ce simple jour constitue l’étincelle naissante d’une action continue au cours de l’année à venir ».

Pour en savoir plus sur Benevity et son approche d'engagement d'entreprise

À propos de Benevity

Benevity , une société certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’engagement solidaire en entreprise, et propose la seule suite intégrée de solutions de financement communautaire et d’engagement des employés, des clients et des organisations à but non lucratif. Benevity se distingue parmi les entreprises du classement Fortune Impact 20, et développe des solutions en mode cloud permettant à de nombreuses marques de renom d’attirer, de retenir et d’engager le personnel diversifié d’aujourd’hui, et d’intégrer l’action sociale au cœur de l’expérience client pour créer un impact positif sur leurs communautés. Disponible en 22 langues, le logiciel de Benevity a enregistré plus de 14 milliards de dollars de dons et 72 millions d’heures de bénévolat en soutien à 450 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de Benevity ont également permis la réalisation de 1,1 million de micro-actions, et généré 1,2 million de subventions à hauteur de 19 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur benevity.com.

