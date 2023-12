Hepsor ASi 2024. aasta finantskalender

2024. aastal plaanib Hepsor AS avalikustada konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:

14. veebruar 2024 2023. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne 19. aprill 2024 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 30. aprill 2024 2024. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne 31. juuli 2024 2024. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne 30. oktoober 2024 2024. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne





2023. aasta majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 2024. aasta II kvartalis, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse jooksvalt.





Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

