Les Ulis, le 21 décembre 2023 à 7H00

LEXIBOOK : la publication des comptes semestriels sera décalée à nouveau au plus tard le 15 janvier 2024 compte tenu du changement de direction financière.

LEXIBOOK prévoyait de présenter ses comptes semestriels le 22 décembre 2023, une date déjà plus tardive que les années précédentes compte tenu des perturbations liées à l’absence prolongée de son directeur financier depuis le 28 mars 2023. Afin de sécuriser la bonne marche de l’entreprise et la bonne tenue des comptes, le Groupe a finalement opté pour le remplacement de son ancien directeur financier. Lexibook présentera ses comptes au plus tard le 15 janvier 2024.

Calendrier financier 2023/2024

Résultats semestriels au 30 septembre 2023 : le 15 janvier 2024 au plus tard

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-24 : le 28 février 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-24 : le 31 mai 2024

Résultats annuels au 31 mars 2024 : le 30 juin 2024

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2024 : le 30 juin 2024

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK - Aymeric Le Cottier - CEO - 01 73 23 23 48 / aymericlecottier@lexibook.com

Pièce jointe