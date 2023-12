IBA signe un contrat pour un système de protonthérapie Proteus®ONE au Centre d’Oncologie de la Grande Pologne

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 décembre 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui qu'il a signé un contrat avec Health Technologies Sp. Z o.o. (Health Technologies) pour la fourniture de l’équipement d'un système compact de protonthérapie Proteus®ONE1 qui sera livré au Centre d’Oncologie de la Grande Pologne (Wielkopolskie Centrum Onkologii) à Poznan, en Pologne. Un premier paiement a été reçu par IBA.

Le contrat comprend la fourniture de l’équipement d’un système Proteus®ONE, muni de la solution Philips Ambient Experience qui améliore l'environnement de soins et le confort des patients pendant le traitement. Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie leader sur le marché, évolutif dans le temps pour continuer à offrir les dernières technologies aux utilisateurs d'IBA.

Health Technologies a récemment été sélectionné par le Centre d’Oncologie de la Grande Pologne à l'issue d'un processus d'appel d'offres public pour la fourniture d'un système compact de protonthérapie. Le montant de l’offre d’Health Technologies dans ce processus a été rendu public et s’élève à 25 100 000 d’euros.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Ce nouveau contrat constitue la première vente d'une solution Proteus®ONE en Pologne, le deuxième système de protonthérapie IBA dans le pays, et démontre la forte position d'IBA pour répondre à la demande croissante de la technologie de protonthérapie en Europe centrale. Nous sommes heureux de voir des projets comme ceux-ci qui permettent à un plus grand nombre de patients atteints de cancer de bénéficier de cette technologie de pointe. »

Le professeur Julien Malicki, directeur du Centre du cancer de la Grande Pologne, a ajouté : « À la suite du résultat de l'appel d'offres, nous sommes impatients de travailler avec Health Technologies et IBA pour offrir la technologie de protonthérapie à nos patients. L’ajout de ce nouveau type de traitement constitue une étape importante dans le développement de soins oncologiques hautement spécialisés de notre centre de Poznan. »

***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos du Centre d’Oncologie de Grande-Pologne / Wielkopolskie Centrum Onkologii

Le Centre d’Oncologie de Grande-Pologne Maria Skłodowska–Curie est un centre médical hautement spécialisé situé à Poznań, au cœur de la région de Wielkopolska (Grande-Pologne), qui offre une prise en charge complète du cancer : chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Chaque année, le centre accueille plus de 20 000 patients hospitalisés, réalise près de 7 000 interventions chirurgicales et plus de 13 000 traitements cytostatiques, et administre des procédures de radiothérapie à près de 6 000 patients.

À propos Health Technologies Sp. z o.o.

Créée en 2012, Health Technologies se spécialise dans la distribution de dispositifs et d'équipements médicaux dans le domaine de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et d'autres secteurs de la santé. Health Technology représente également en Pologne des marques mondialement reconnues telles que IBA Dosimetry, IBA RadioPharma Solutions, CQ Medical et Spectrum Dynamics Medical.

1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235





Pièce jointe