Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2024 - Convocation

L’administrateur statutaire unique invite les actionnaires d’Ascencio SA à assister à l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2024 à 14 heures 30.

L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée sont mis à disposition sur le site internet de la Société (www.ascencio.be/investisseurs/assemblées) :

La convocation

L’ordre du jour

Les modalités de participation

L’annonce de participation

Le formulaire de vote par correspondance

La procuration

Le rapport annuel 2022/2023





Comme annoncé par communiqué de presse du 23 novembre 2023 portant sur les résultats annuels de la Société, l’administrateur statutaire unique proposera à l’assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende brut de 4,15 EUR (2,905 EUR net par action) par coupon n°21 au titre de l’exercice 2022/2023. Le dividende sera mis en paiement le 9 février 2024.

À PROPOS D’ASCENCIO

Ascencio SA est une société de droit belge, spécialisée dans l’investissement en immobilier commercial, et plus particulièrement, les supermarchés et les retail parks.

La Société est présente en Belgique, en France et en Espagne, respectivement sous les statuts de SIR, de SIIC et de SOCIMI.

Forte de son équipe pluridisciplinaire, elle gère ses actifs et ses relations avec ses locataires-retailers en adoptant une attitude responsable, notamment en matière de durabilité.

La juste valeur de son portefeuille s’élève à environ 740 millions EUR répartis sur 104 actifs immobiliers et générant des loyers supérieurs à 50 millions EUR par an.

Ascencio SA est cotée sur Euronext Bruxelles. Sa capitalisation boursière s’élève à 275 millions EUR au 30/09/2023.

Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.ascencio.be.

