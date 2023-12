ALSTOM SA: Alstom remporte une commande d’environ 900 millions d'euros pour la maintenance des trains VLocity et Classic pour les dix prochaines années dans l'État de Victoria, en Australie

Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens aiment utiliser. Qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d'infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le portefeuille le plus large de l'industrie. Avec une présence dans 63 pays et une base de talents de plus de 80 000 personnes de 175 nationalités différentes, l'entreprise concentre ses compétences en matière de conception, d'innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Cotée en France, Alstom a généré un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2023.

