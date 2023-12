Van Lanschot Kempen zet volgende stap in groeistrategie in België met overname van Accuro

Amsterdam/’s-Hertogenbosch/Antwerpen, 21 december 2023



Van Lanschot Kempen en de aandeelhouders van de Belgische beleggingsadviseur Accuro hebben overeenstemming bereikt over de overname van Accuro NV door Van Lanschot Kempen. Accuro, opgericht in 2006, heeft een aantrekkelijke klantenbasis, een focus op beleggingsadvies en ruim € 0,7 miljard aan vermogen onder beheer.

Met deze overname geeft Van Lanschot Kempen verder invulling aan haar groeistrategie – zowel organisch als via bolt-on overnames – in Belgie als tweede thuismarkt. In 2023 rondde Van Lanschot Kempen de overname af van de Belgische wealth manager Mercier Vanderlinden. Mercier Van Lanschot is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe naam voor de combinatie Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België.

Na afronding van de transactie worden de klanten en medewerkers van Accuro opgenomen binnen Mercier Van Lanschot. Daarmee wordt het aanbod en de expertise voor klanten in België verder verbreed, met name op het gebied van beleggingsadvies. De oprichters van Accuro blijven in ieder geval tot 2030 aan Mercier Van Lanschot verbonden.

Thomas Vanderlinden, CEO van Mercier Van Lanschot: ‘We zijn zeer verheugd over deze samenwerking met Accuro aan de vooravond van de start van Mercier Van Lanschot. We delen eenzelfde visie op dienstverlening: voor de lange termijn, met de beste experts en altijd persoonlijk. Klanten kunnen na de integratie rekenen op beleggingsadvies van hun vertrouwde adviseur, ondersteund door de kennis en ervaring van het team van Mercier Van Lanschot. Wij heten de collega’s van Accuro van harte welkom. Het engagement van de oprichters toont daarbij het geloof dat wij delen in een gezamenlijke toekomst.’

Hans De Schouwer, mede-oprichter van Accuro: ‘Sinds onze start is Accuro uitgegroeid tot een vooraanstaande beleggingsonderneming in de Belgische financiële sector. Om onze klanten in de steeds complexer wordende wereld de beste zorg en continuïteit te kunnen blijven bieden, zijn we op zoek gegaan naar een sterke partner met dezelfde waarden en normen. We zijn blij die partner gevonden te hebben in Mercier Van Lanschot en verheugen ons erop in de nieuwe vorm en schaal onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Binnen deze nieuwe alliantie zullen we onze schouders zetten onder de adviesafdeling en deze verder uitbouwen tot de referentie in de Belgische markt.’

De transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en heeft naar verwachting een negative impact van 0,4 procentpunt op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen. Voor de overname betaalt Van Lanschot Kempen 60% in cash en 40% in bestaande aandelen met een lock-up tot 2030. Na afronding van de overname, zal Accuro vanaf begin 2025 naar verwachting volledig geïntegreerd zijn binnen Mercier Van Lanschot.

Over Van Lanschot Kempen NV

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

