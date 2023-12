NetBet Casino si unisce a Platipus

ROMA, Dec. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, operatore leader nel settore dei giochi da casinò online, è orgogliosa di annunciare la sua nuova collaborazione con Platipus, un fornitore di software online dell’industria iGaming. Una partnership atta a elevare l’esperienza dei giocatori italiani attraverso l’introduzione dei migliori giochi Platipus nel vasto portfolio di NetBet Italia.

Platipus è uno sviluppatore di giochi premium, già nominato a diversi award dell’industria dalla sua fondazione nel 2014. Solo recentemente, la compagnia è stata nominata come “Slot Provider of the Year” e “Game of the Year” agli International Gaming Awards del 2021.

La nuova collaborazione è un’ottima occasione per Platipus di mostrare il loro talento ai giocatori italiani. Con 99 giochi tra cui scegliere, Platipus sa perfettamente come viziare i propri clienti in fatto di divertimento.

Per quanto il casinò online offra già una vasta selezione di giochi, gli utenti di NetBet potranno ora provare tutto il meglio di Platipus, tra cui Wild Spin, 7 & Hot Fruits e Leprechaun's Coins. Ogni gioco saprà fornire i nostri utenti un livello di intrattenimento diverso dal resto.

NetBet Italia è famosa per la sua dedizione nell’offrire sempre un’esperienza di gioco responsabile eccezionale. Questa nuova unione permetterà al casinò di rafforzare le propria reputazione come pedina chiave del mercato iGaming, oltre a quella di operatore sempre pronto a servire i propri giocatori di proposte brillanti in fatto di intrattenimento e sicure.

La PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di esserci uniti a Platipus per condividere con i nostri utenti la loro lista di giochi unica e divertente. Il loro impegno nell’offrire sempre il meglio attraverso la loro selezione di slot rende questo provider un partner perfetto per noi, in una collaborazione che speriamo possa essere vantaggiosa per entrambe le parti”.

I giocatori di NetBet Italia potranno esplorare i nuovi fantastici giochi Platipus, ora disponibili sul sito di NetBet Casino.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it