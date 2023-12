Finanskalender 2024 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen PFA Invest i 2024

1. februar 2024 Frist for fremsættelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.

8. februar 2024 Offentliggørelse af årsrapport for 2023.

20. marts 2024 Ordinær generalforsamling.

1. maj 2024 Børslukkedag for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling DK0060446706 Globale Aktier DK0060522829 Balance A DK0060814366 Balance AA DK0060446979 Balance B DK0060622884 Balance C DK0060814440 Balance A Akkumulerende DK0062266391 Balance C Akkumulerende

30. august 2024 Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2024.

