AS Ekspress Grupp müüb ASi Express Post aktsiad

50% ulatuses ASile Ekspress Grupp kuuluv AS Õhtuleht Kirjastus sõlmis lepingu, millega omandab 100% osaluse ASis Express Post, mis kuulub võrdselt kahele Eesti suurimale meediaettevõttele AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp.

Varem üle Eesti trükiväljaannete kojukandega tegelenud Express Posti omanikud otsustasid tänavu aasta algul kojukandeäri sulgeda ning ettevõte on jätkanud ajakirjandusväljaannetele kõnekeskuse ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenuse osutajana.

„Express Posti omandamine aitab tugevdada Õhtuleht Kirjastuse võimekust pakkuda tellimuskeskuse teenust ka teistele meediaettevõtetele. Express Posti aktsiate müük on kooskõlas Ekspress Grupi pikaajalise strateegiaga, mille kohaselt otsustasime lahkuda kojukandeärist ning keskenduda digitaalse tulubaasi kasvatamisele,“ ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.

Tehingu tingimused on poolte kokkuleppel konfidentsiaalsed. Tehing viiakse lõpule hiljemalt 2024. aasta 30. aprilliks, kui tehingu lõpuleviimise tingimused on täidetud.



AS Express Post on 1997. aastal asutatud ühisettevõte, mis annab tööd vähem kui kümnele inimesele. Ekspress Grupi osalus Express Postis on 50%.



Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks ega seotud isiku tehinguks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt.



AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.



Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.