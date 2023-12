Sirios signe des ententes d’options pour ses propriétés Li-52 et Niska

MONTRÉAL, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX-V : SOI; OTCQB : SIREF) (« Sirios ») a le plaisir d’annoncer la signature d’ententes d’options sur les propriétés Li-52 et Niska situées à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, avec Bullrun Capital Inc. (« Bullrun »), une société d’investissement privée. Conformément aux ententes, Sirios a accordé à Bullrun l’option d’acquérir une participation de 100% dans chacune des propriétés de lithium/or, à la suite d’un investissement totalisant 5 millions de dollars tel que décrit ci-dessous. Bullrun, en tant qu’entité privée, a l’intention de faire progresser les projets pour les confier ensuite à une société d’exploration publique.

Si l’option est complétée, Sirios conservera une redevance de 1,5% NSR (Net Smelter Return) sur Niska et de 1,75 % NSR sur Li-52. Par ailleurs, Sirios conservera le droit de racheter 100% des droits miniers sur les minéraux non critiques, qui comprennent entre autres métaux, l’or, l’argent et les ÉGP (éléments du groupe du platine) et le tungstène, en remboursant à Bullrun les sommes engagées en dépenses d’exploration mais plafonnées à un maximum de 2 M$ par propriété.

Conformément aux accords, Bullrun peut se gagner une participation de 100% dans les deux propriétés sur trois ans en effectuant un total de 5 M $ en dépenses d’exploration minière (2,25 M $ par propriété), en payant, au plus tard au premier anniversaire, 200 000 $ (100 000 $ par propriété) en espèces, plus 200 000 $ (100 000 $ par propriété) en espèces ou en actions en plus de 100 000 $ en espèces à la clôture. De plus, Sirios pourra recevoir un paiement de 250 000 $ soit en espèces, soit en actions suite à la confirmation réussie des résultats de forage indiquant une concentration de lithium d’un pour cent (1% Li 2 O) ou plus sur un minimum de vingt-cinq (25) mètres.

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or et le lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, attentes et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter : l'exercice des options par Bullrun, les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement nécessaire dans le futur, les changements dans Marchés financiers; des retards dans le développement des projets ; les autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers ; et les risques divulgués dans les documents publics de la société sur SEDAR à l'adresse www. sedar.com. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse, et il peut y avoir rien ne garantit que de tels événements se produiront ou se produiront dans les délais présentés. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige

