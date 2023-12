Delisting of Certificates

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low NAV (Net Asset Value). Last trading day is set to 2023-12-28.

ISIN SE0019051780 SE0019367764 SE0019030164 SE0019362641 SE0017602022 SE0017608557 SE0018208431 SE0017581374 SE0019069683 SE0019053059 SE0016793038 SE0017194509 SE0018209272 SE0019030198 SE0019362633 SE0017608466 SE0019363821 SE0018561417 SE0018567349 SE0019053588 DK0061687878 SE0018551574 SE0017208044 SE0018561532 NO0012657735 SE0019067406 DK0061452133 SE0019053323 SE0018564247 SE0019898677 DK0062058285 SE0019910670 SE0019030040 SE0019368143 SE0017078496 SE0018209280 NO0012823733 SE0017073174 SE0017612591 SE0017612518 SE0019362518 SE0018208357 SE0017073976 DK0062049029 NO0012827387 SE0015664404 SE0017198054 DK0061602638 SE0018208605 SE0017073265 SE0013929684 SE0017583396 SE0017583289 SE0018583510 FI4000485776 SE0018208563 SE0017608144 SE0017194871 NO0012540816 DK0061199643 FI4000473533 SE0015664495 NO0011139602 NO0010897143 NO0012541640 SE0017602154 SE0017583602 SE0013529682 DK0061455821 DK0061456985 SE0019025487 SE0017073646 DK0061003332 SE0013529542 FI4000468228 SE0018561490 SE0018561524 FI4000473624 DK0061300621 SE0011423391 DK0061565090 SE0016131957 SE0017615511 SE0019067356 SE0019363839 SE0018564288 SE0016137012 SE0014824322 SE0016135735 NO0010896129 NO0011035396 FI4000494232 DK0061657962 SE0019023201 SE0019030073 DK0062022414 SE0019069618 NO0012764572 DK0061735354 FI4000498910 DK0061951217 SE0015233473 NO0010898745 SE0019362625 SE0016136113 DK0061366648 DK0061688256 DK0060839785 DK0061852076 NO0010898729 FI4000370424 SE0014827234 SE0018209314 NO0012827379 NO0010900053 SE0014825600 DK0060978393 NO0012541541 NO0012603416 SE0017581523 SE0019046004 SE0012315000 SE0017073117 NO0012541574 DK0060919462 NO0010847742 DK0061348075 FI4000493432 SE0018549115 NO0012872474 FI4000494695 DK0061953502 SE0017073729 SE0017571938 SE0011978956 SE0018561201 SE0017602055 SE0017581333 SE0016042279 DK0062172490 SE0017602196 SE0019053497 SE0015667878 NO0012657297 NO0012608415 SE0016279947 NO0012482381 SE0019030206 NO0010897077 SE0019067281 NO0012846817 SE0019052689 SE0019898651 DK0062139283 DK0061454261 FI4000463104 SE0017613672 SE0019052770 SE0012315448 SE0019910639 DK0062160644 NO0012872029 SE0015233549 SE0018184392 FI4000436076 DK0061501285 DK0061350212 DK0061038122 DK0061851938 SE0019067364 SE0018547960 DK0061762598 SE0019046863 SE0014816427 SE0018568917 SE0015242334 DK0061603529 NO0012607235 FI4000253562 SE0017073810 SE0018584179 SE0019368010 SE0016281471 FI4000346440 SE0011753003 SE0016042139 SE0016792188 FI4000318589 SE0016135438 DK0061657103 FI4000456868 DK0061567625 DK0061732765 SE0017073331 FI4000492749 SE0011423573 SE0017576622 FI4000316575 SE0015489430 SE0017612641 SE0017222508 DK0062021523 NO0012427659 NO0012541590 SE0018184301 FI4000492830 NO0011139750 FI4000346473 SE0019023102 SE0019368150 DK0061354552 SE0018551558 NO0012440272 DK0061352184 FI4000370309 SE0018208647 NO0010783251 SE0019046483 FI4000346242 DK0060843118 SE0016135172 FI4000471594 FI4000463070 SE0016136808 DK0061905882 NO0010884240 SE0016134928 SE0017608326 DK0061305778 FI4000434501 SE0019056771 SE0016795322 NO0012540873 NO0011035354 NO0010795024 NO0010794969 SE0019892464 SE0017194517 FI4000253505 SE0015242128 SE0017602071 SE0014441200 SE0017608425 FI4000393285 SE0013926029 DK0062009072 SE0017223910 SE0017612757 NO0010794027 DK0061701455 NO0011132599 SE0017208051 NO0012763210 DK0060836682 NO0012440116 SE0017076110 SE0018175218 SE0016135859 FI4000445549 SE0019367715 FI4000346390 DK0061629912 SE0017093925 SE0016793236 NO0012725656 FI4000446893 FI4000447339 FI4000254438 DK0061191905 DK0061342896 FI4000365333 SE0019892597 DK0061342540 SE0016135578 SE0019025347 SE0009861461 SE0017208317 NO0010903123 DK0061707304 DK0061453107 SE0018208597 SE0009859960 DK0061429826 SE0017204688 SE0011169580 NO0010897424 SE0015945654 SE0011171461 DK0061306313 FI4000239611 NO0010914849 NO0012540808 SE0018561318 SE0017194608 SE0018584096 SE0012567980 SE0015668306 SE0015227913 NO0012658352 SE0016795421 SE0011753185 DK0061451408 SE0014441283 NO0012759135 DK0061577343 SE0013929791 NO0010884216 SE0016136949 NO0010898265 SE0017601982 DK0061901386 SE0017205008 DK0061786423 SE0019067232 FI4000493242 SE0012314847 NO0010878770 DK0061197514 DK0061197191 SE0018584229 NO0012745191 SE0014441036 FI4000370580 SE0009859887 SE0013929551 FI4000473608 DK0060966380 FI4000431739 SE0012314706 FI4000254040 NO0012452871 DK0061998879 DK0061661485 FI4000464227 DK0061039955 SE0019367665 SE0016795637 FI4000498928 SE0015490719 SE0019023037 NO0010796295 SE0017612716 SE0019898669 SE0019067372 DK0061895042 NO0011139990 DK0061473212 SE0017568306 SE0014441150 NO0012452913 SE0019368085 SE0019023219 NO0012553082 SE0019895889 DK0061254687 NO0012541483 SE0017571920 SE0016136121 SE0013529559