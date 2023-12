Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation annonce son premier appel public à l’épargne

[Ne pas distribuer aux agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis]



TORONTO, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») a le plaisir d’annoncer que Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « société ») a déposé un prospectus provisoire daté du 19 décembre 2023 dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne d’actions privilégiées (les « actions privilégiées ») et d’actions de catégorie A (les « actions de catégorie A »). Un visa pour le prospectus provisoire a été délivré par les autorités réglementaires en valeurs mobilières dans chaque province et chaque territoire du Canada.



La société investira dans un portefeuille initialement pondéré de manière égale composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent (tel que défini ci-dessous) sélectionnées par le gestionnaire de portefeuille qui, au moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage périodiques : (i) sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne; (ii) versent des dividendes; (iii) ont généralement une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars; (iv) ont des options sur leurs titres de participation qui, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, sont suffisamment liquides pour lui permettre de vendre des options sur ces titres; et (v) ont des antécédents de croissance des dividendes ou, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, ont un potentiel élevé de croissance des dividendes à l’avenir (« sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent »).

Les actions privilégiées seront offertes au prix de 10,00 $ par action. Les objectifs de placement des actions privilégiées sont de fournir à leurs porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes d’un montant de 0,187 5 $ par action privilégiée (0,75 $ par an ou 7,5 % par an sur le prix d’émission de 10,00 $ par action privilégiée et de restituer le prix d’émission initial de 10,00 $ aux porteurs de parts à l’échéance. Les actions privilégiées ont été provisoirement notées Pfd-3 (élevé) par DBRS Limited.

Les actions de catégorie A seront offertes au prix de 15,00 $ par action. Les objectifs de placement des actions de catégorie A sont de fournir à leurs détenteurs des distributions mensuelles régulières non cumulatives de 0,125 $ par action de catégorie A, ce qui représente un rendement sur le prix d’émission de 15,00 $ par action de catégorie A de 10 % par an, et d’offrir aux détenteurs la possibilité d’une croissance de la valeur liquidative par action de catégorie A.

Les acheteurs potentiels peuvent acheter : (i) des actions privilégiées ou des actions de catégorie A par un paiement en espèces; ou (ii) des parts (chaque part étant composée d’une action privilégiée et d’une action de catégorie A) ou des actions de catégorie A par un échange (l’« option d’échange ») de titres cotés librement négociables de tout émetteur admissible (les « émetteurs admissibles à l’échange ») indiqué dans le prospectus préliminaire. Les acheteurs potentiels qui choisissent de payer en utilisant l’option d’échange doivent le faire en déposant des titres d’émetteurs admissibles à l’échange avant 17 h (heure de Toronto) le 22 janvier 2024 de la manière décrite dans le prospectus provisoire.

Ninepoint agira en tant que gestionnaire, gestionnaire de portefeuille et promoteur de la société et fournira tous les services administratifs nécessaires à la société.

Placeurs

Le placement est offert par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par RBC Marchés des Capitaux, qui comprend Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières TD Inc., IA Gestion Privée Inc., Placements Manuvie Incorporée, Patrimoine Richardson Limitée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée, Echelon Wealth Partners Inc., Hampton Securities Limited, Research Capital Corporation et Wellington-Altus Private Wealth Inc.

Un prospectus provisoire qui contient des renseignements importants sur ces titres a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités semblables dans tous les territoires et provinces du Canada. Les renseignements que contient ce prospectus provisoire sont toujours susceptibles d’être complétés ou modifiés. Il est possible d’obtenir une copie du prospectus provisoire auprès d’un des placeurs mentionnés plus haut. Aucune vente ou acceptation d’une offre d’achat des titres n’aura lieu avant la délivrance d’un visa pour le prospectus définitif.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à la société. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni la société ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Les titres offerts n’ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou de toute exemption applicable des exigences d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.