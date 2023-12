Genetec présente les tendances qui marqueront le secteur de la sécurité physique en 2024

MONTRÉAL, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, présente aujourd’hui ses prévisions pour le secteur de la sécurité physique en 2024.



Les équipes informatiques et de sécurité physique travailleront de plus en plus ensemble

Au cours de l’année à venir, les entreprises chercheront à optimiser la collaboration entre les équipes informatiques et celles de sécurité physique. Le rapprochement de ces deux précieux ensembles de compétences engendrera une atténuation des risques et une optimisation des données plus efficaces dans l'ensemble de l’entreprise.

Les responsables de la sécurité physique intègrent de plus en plus l’expertise informatique dans leur département. Simultanément, les SecOps (opérations de sécurité) étendent leurs missions pour traiter les risques de sécurité physique, en exploitant les données des deux groupes. Les services informatiques intègrent de plus en plus la sécurité physique et commencent à en superviser les missions.

Les besoins en solutions de sécurité physique unifiées et connectées au cloud vont augmenter à mesure que la collaboration entre les services se développera. Cette vision unifiée et connectée aidera les équipes à obtenir une image complète des systèmes et des menaces en évolution tout en leur permettant d'utiliser les données plus efficacement.

La modernisation du contrôle d’accès en tête des investissements technologiques

La modernisation du contrôle d’accès restera une priorité absolue en 2024. Pour faciliter des mises à niveau parfois complexes, de nombreuses organisations passeront à un modèle de cloud hybride et déploieront des solutions de contrôle d’accès prêtes pour le cloud. Cela permettra une innovation et des mises à jour de cybersécurité continues qui renforceront la sécurité, des portes jusqu’au réseau.

Nous assisterons également à une augmentation de la demande en solutions de contrôle d’accès ouvertes. Plus que jamais, les entreprises veulent avoir la liberté d’ajouter et de connecter les meilleures technologies disponibles – quelles qu’elles soient, des systèmes de gestion des bâtiments aux solutions de sécurité et de protection des personnes, en passant par les identifiants mobiles.

De nombreuses organisations atteindront également un point de rupture dans la gestion de systèmes vidéo et de contrôle d’accès distincts. En quête de plus d’efficacité, les dirigeants prendront des mesures pour unifier les systèmes. Cela simplifiera les tâches de surveillance et de maintenance du système, permettant ainsi un meilleur rendement et des économies dans l'ensemble de l'entreprise.

L’adoption du cloud hybride va augmenter

Au cours de l’année prochaine, le secteur de la sécurité physique verra une forte augmentation de l’adoption du cloud hybride dans les moyennes et grandes entreprises. Une récente enquête menée par Genetec auprès de plus de 5 500 professionnels de la sécurité physique a révélé que 44 % des organisations ont déjà plus d’un quart de leur déploiement de sécurité physique dans un environnement cloud ou cloud hybride. Et 60 % des organisations déclarent préférer le cloud hybride comme stratégie à long terme.

À mesure que l’adoption du cloud augmente, l’intérêt pour les nouveaux dispositifs prêts pour le cloud va croître. Ces derniers permettent non seulement de simplifier l’accès aux services cloud, mais aussi d’augmenter la puissance de calcul en périphérie.

Nous pourrons également constater une plus grande attention portée à l’utilisation des données dans le cloud et aux coûts associés. Les utilisateurs auront de plus en plus recours à des dispositifs gérés dans le cloud pour stocker des données lourdes telles que la vidéo. Les organisations rechercheront l'expertise des partenaires distributeurs pour étudier des cas d’utilisation au-delà de la sécurité afin de tirer le meilleur parti de leurs investissements dans le cloud hybride. Les partenaires distributeurs y verront une opportunité intéressante de concentrer leurs efforts sur des services à valeur ajoutée afin d’aider les clients à relever de nouveaux défis, tout en générant des revenus récurrents durables.

La croissance des dispositifs IIoT et des données associées génère de la demande pour des solutions d’analyse

De plus en plus de dispositifs de sécurité physique et de capteurs de l’Internet industriel des objets (IIoT) sont disponibles sur le marché. Les organisations de divers secteurs adoptent avec enthousiasme ces technologies, non seulement pour accéder à une plus grande diversité de données dans leurs déploiements de sécurité, mais aussi pour briser les silos entre les systèmes et récupérer des informations précieuses.

Les organisations qui optent pour une architecture ouverte et centrée sur les API, ainsi que pour une approche unifiée, sont celles qui en tireront le plus de bénéfices au fil du temps. Cela leur permettra de combiner et d’analyser de multiples sources de données afin de contribuer à l’élaboration de nouvelles stratégies et de garantir un rendement maximal de tous leurs investissements technologiques.

Alors que la quantité de données disponibles continue d’augmenter, de nombreuses organisations chercheront également des moyens de numériser et d’automatiser leurs flux de travail pour aider leurs opérateurs. Par conséquent, la demande en solutions de sécurité physique intégrant des outils d’analyse, d’automatisation et des tableaux de bord visuels augmentera.

