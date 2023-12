Partenaires Ninepoint lance le Fonds d’appréciation du capital Ninepoint

TORONTO, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’un des principaux gestionnaires de placements alternatifs au Canada, a annoncé aujourd’hui son intention de lancer le Fonds d’appréciation du capital Ninepoint, un fonds commun de placement qui devrait être ouvert à l’achat début 2024. Un visa pour le prospectus provisoire du Fonds a été délivré par les autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chaque province et chaque territoire du Canada.



La plus-value en capital sera toujours essentielle à la croissance du portefeuille et à la constitution d’un patrimoine. Une stratégie de placement axée sur la diversification et la gestion des risques peut réduire l’impact de la volatilité des marchés et contribuer à protéger un portefeuille contre des pertes importantes. En fin de compte, ces stratégies peuvent créer un portefeuille bien équilibré et résistant pour aider les investisseurs à atteindre le succès financier à long terme.

Objectif du Fonds

L’objectif de placement du Fonds d’appréciation du capital Ninepoint est de chercher à fournir aux porteurs de parts une croissance à long terme ainsi qu’une préservation du capital en utilisant une approche de placement équilibrée. Le fonds effectuera des placements principalement, à la fois directement et indirectement, dans une combinaison d’actions, de titres à revenu fixe et de fonds communs de placement.

« La combinaison d’actions, de titres à revenu fixe et de placements alternatifs liquides peut constituer une approche plus équilibrée pour obtenir une plus-value en capital », a commenté John Wilson, gestionnaire de portefeuille principal et codirecteur général de Ninepoint. « Le lancement de ce nouveau fonds permet aux investisseurs de diversifier plus facilement leurs portefeuilles grâce à une solution unique. »

Le Fonds devrait être disponible à l’achat au début de 2024 et sera admissible aux régimes enregistrés. Les parts de la série de fonds communs de placement du Fonds devraient être accessibles par l’entremise de Fundserv.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Ninepoint, consultez le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquez avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

Questions relatives aux ventes

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Un prospectus provisoire qui contient des renseignements importants concernant les titres du Fonds a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités semblables dans tous les territoires et toutes les provinces du Canada. Les renseignements que contient ce prospectus provisoire sont toujours susceptibles d’être complétés ou modifiés. Une copie du prospectus provisoire est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.com). Aucune vente ou acceptation d’une offre d’achat des titres n’aura lieu avant la délivrance d’un visa pour le prospectus définitif.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent au Fonds. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni le Fonds ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans le Fonds. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.