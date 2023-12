Nanterre, le 21 décembre 2023

VINCI remporte le contrat de modernisation d’un barrage près de Brisbane en Australie

Amélioration et modernisation du barrage Cressbrook à Toowoomba (Queensland)

Augmentation de la résistance aux inondations pour une plus grande résilience climatique

Un projet de plus de 86 millions d’euros

Seymour Whyte, filiale de VINCI Construction en Australie, va réaliser en groupement avec la société d’ingénierie SMEC la modernisation du barrage de Cressbrook, situé dans la région de Toowoomba à une centaine de kilomètres de Brisbane. Le contrat, de type « alliance », associe dans une même équipe le groupement concepteur-constructeur et le client, Toowoomba Regional Council.

Ce projet répond à un double objectif : augmenter les capacités du barrage afin de protéger des inondations la région de Toowoomba et renforcer la résilience climatique de l’infrastructure.

Les travaux, d’une durée d’environ deux ans, englobent la rénovation des routes d'accès, l’élargissement du déversoir en béton, l’amélioration du système de filtration du barrage ainsi que l’élévation de la crête du barrage.

Enfin, Seymour Whyte entend déployer un important dispositif environnemental, comprenant le recyclage des matériaux pour la construction du mur du barrage ainsi que des optimisations techniques pour favoriser la migration naturelle des poissons.





