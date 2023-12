Nanterre, le 22 décembre 2023

VINCI Airports et le gouvernement de la République dominicaine prolongent de 30 ans le contrat de concession aéroportuaire

Paiement initial de 775 millions de dollars (705 M€) à l’État dominicain et investissements complémentaires (travaux) de 830 millions de dollars (755 M€) jusqu’à la fin de la durée de la nouvelle concession

Poursuite de la dynamique de VINCI Airports pour soutenir le tourisme et la transition environnementale du pays

VINCI Airports, concessionnaire depuis 2016 de six aéroports* en République dominicaine à travers sa filiale Aerodom, vient de se voir accorder par le gouvernement de la République dominicaine une prolongation de 30 ans de son actuel contrat de concession, dont l’échéance était initialement fixée à 2030.

Dans le cadre du nouveau contrat de concession – de 2030 à 2060 – VINCI Airports sera chargé du financement, de l’exploitation, de la maintenance, de l’extension et de la modernisation des aéroports concédés. VINCI Airports construira et exploitera notamment un nouveau terminal passagers à l’aéroport de Saint-Domingue, et poursuivra la mise en œuvre de son plan d’action environnemental notamment par le développement de centrales solaires, d’une station d’épuration des eaux usées et de centres de tri des déchets.

Un paiement initial de 775 millions de dollars (dont 300 millions de dollars immédiatement (273 M€) et 475 millions de dollars (432 M€) au closing financier au cours du premier semestre 2024) sera versé par Aerodom à l’État dominicain, tandis que la société investira également 830 millions de dollars (755 M€) dans les infrastructures des aéroports tout au long de la période de concession, dont 250 millions de dollars

(227 M€) pour le nouveau terminal qui sera construit à Saint-Domingue.

Cette prolongation confirme le succès de la gestion réalisée par VINCI Airports : modernisation des terminaux passagers, ouverture d’un nouveau terminal cargo à Saint-Domingue en 2020 et développement de plusieurs centrales solaires totalisant 7,5 MWc pour décarboner les opérations aéroportuaires.

Depuis qu’Aerodom a rejoint le réseau VINCI Airports, le trafic de ses aéroports a augmenté de 6 % par an entre 2016 et 2019 et a augmenté de 17 % entre janvier et novembre 2023 par rapport au niveau de 2019 pour la même période. En 2022, la contribution d'Aerodom au chiffre d’affaires et à l’Ebitda de VINCI s’élèvent respectivement à 191 millions d’euros et à 161 millions d’euros (marge d’Ebitda de 84,5 %).

