Aspo Oyj

Pörssitiedote

22.12.2023 klo 10.30

Aspon ESL Shipping allekirjoitti 37,6 miljoonan euron laivarahoitussopimukset

Aspon tytäryhtiö ESL Shipping Oy on allekirjoittanut kaksi luottosopimusta yhteismäärältään 37,6 miljoonaa euroa. Kummankin sopimuksen laina-aika on viisi vuotta ja lainat maksetaan takaisin laina-ajan kuluessa tasaisin välein.

Luotonantaja on OP Yrityspankki Oyj ja luotoilla maksetaan takaisin olemassa olevat vastaavan suuruiset laivarahoituslainat. Lainat liittyvät ESL Shippingin irtolastialusten Viikin ja Haagan rahoitukseen, jotka molemmat ovat nesteytetyllä maakaasulla kulkevia 25 500 dwt:n jääkelpoisia yleisrahtialuksia, joissa on kolme nosturia.



