Leedu konkurentsiamet avaldas otsuse Lrytas UAB ostutehingu kohta

Ekspress Grupp vaidlustab kohtus Leedu konkurentsiameti otsuse, millega amet määras ettevõttele Leedu uudisteportaali Lrytas ostmisel konkurentsireeglite rikkumise eest rahatrahvi.

22. detsembril avaldas Leedu konkurentsiamet otsuse, et Ekspress Grupp oli kohustatud enne Lrytase omandamise tehingu elluviimist saama Leedu konkurentsiametilt loa, kuid ei teinud seda. Otsusega määrati Ekspress Grupile 140 460 euro suurune rahatrahv ja kohustus olukord parandada.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis, et Ekspress Grupp ei nõustu Leedu konkurentsiameti seisukohtadega ning kavatseb vaidlustada otsuse kohtus:

„Vaidluse olemus puudutab seda, kuidas tõlgendada Leedu õigusaktide järgi ettevõtte käibe tekkimise geograafilist jaotust enne tehingut. Vastavalt Leedu konkurentsireeglitele saab tehinguid, mis ületavad teatud käibepiire, teha vaid Leedu konkurentsiameti eelneval loal. Meie ja meie õigusnõustajad advokaadibüroost Ellex oleme seisukohal, et ettevõtete Leedu käive jäi nõutud 20 miljoni euro lävendist madalamaks ja konkurentsiameti eelnev nõusolek ei olnud vajalik. Oleme veendunud, et meie seisukoht on Euroopa konkurentsireeglitega kooskõlas. Sarnase geograafilise põhimõtte järgi liigitavad käibe tekkimist ka eri Euroopa riikide maksuametid. Postimees Grupile kuulunud konkureeriv Leedu uudisteportaal 15min esitas aga tehingu peale kaebuse, mille põhjal alustas amet järelevalvemenetlust.

Soovime, et kohus annaks küsimusele õigusliku hinnangu ja käitume vastavalt sellele. Kui kohus ei peata konkurentsiameti otsust õigusliku vaidluse ajaks, tuleb Ekspress Grupil läbida koondumise kontrolli protseduur. Seaduse kohaselt on Ekspress Grupil kohustus tasuda trahvi summa õigusvaidluse kestel, hoolimata tema eriarvamusest ameti järeldustega.“

2022. aasta lõpus sõlmisid AS Ekspress Grupp ja Leedu suurima ajalehe kirjastaja UAB “Lietuvos rytas” lepingu uudisteportaali lrytas.lt väljaandva tütarettevõtte UAB “Lrytas” 100% aktsiate omandamiseks . 2006. aastal asutatud lrytas.lt on Leedu uudisteportaal, mis pakub uudiseid leedu ja inglise keeles.

