Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 22.12.2023 klo 13.30

Suvic Oy on solminut urakkasopimuksen 102,2 megawattipiikin aurinkopuiston rakentamisesta Lapualle

Suvic Oy on allekirjoittanut Suomen suurimpiin lukeutuvan aurinkopuiston rakentamisen kattavan urakkasopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 38 miljoonaa euroa.

Lapuan Heininevan entiselle turvetuotantoalueelle rakennettavan 102,2 MWp aurinkopuiston koko alueen pinta-ala on 140 hehtaaria. Tuore sopimus käsittää mm. paneelien, paneelitelineiden, muuntamoasemien ja inverttereiden toimitukset sekä asennukset. Urakan laajuudesta kertoo, että esimerkiksi aurinkopaneeleita asennetaan puistoon yli 140 000 kpl. Urakan kokonaislaajuudesta 33 MWp eli noin 12 miljoonaa euroa on vielä ehdollinen tilaajan erillispäätökselle.

Hankkeen tilaaja on EPV Aurinkovoima Oy, joka on EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö.

"EPV omistaa paljon maa-alueita, jotka ovat aurinkovoimatuotantoon erityisen soveltuvia ja joita yhtiön on tarkoituksena hyödyntää aurinkovoiman lisäämiseksi mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. EPV:n lähtökohtana on valita kyseiset maa-alueet siten, että maata ei tarvitse merkittävästi muokata tai puita kaataa uuden aurinkovoimapuiston tieltä", painottaa EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja Ari Soininen.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo, että aurinkovoiman rakentamisen kysyntä on paikannut erinomaisesti hieman hiljentynyttä tuulivoimarakentamisen Suomen markkinaa: “Lapuan hanke jatkaa Suvicin teollisen mittaluokan aurinkovoimaloiden rakentamisen sarjaa Suomessa. Myös tässä kohteessa pääsemme hyödyntämään osaamistamme ja kokemustamme suurten aurinkovoimaprojektien toteuttamisesta.”

Suvicin aurinkovoimasta vastaava Business Director Jari Koppelo puolestaan kommentoi nyt saadun urakan olevan päättäväisen työn tulosta: ”Olemme määrätietoisesti kehittäneet aurinkovoiman osaamistamme ja Suvic Solar+ konseptia, sillä haluamme jatkossa olla merkittävä toimija Suomen aurinkovoiman urakoinnissa.”

Suvic aloittaa rakennustyöt puistossa toukokuussa 2024 ja arvio urakan valmistumisesta on loppuvuosi 2025. Tuotantoon puiston on tavoite siirtyä vuoden 2026 alussa.

Projekti ei vaikuta Dovren 2023 ohjeistukseen.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 203 MEUR ja liikevoitto 8,5 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Valrean Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistot (Kurikka), Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri), CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala sekä Fortumin Kirkkonummen datakeskusalueen lämpöpumppulaitos. Verkkosivut: www.suvic.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com