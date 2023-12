AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 19. detsembril seltsi investeeringute plaani aastaks 2024

Investeeringute planeeritud kogumaht 2024. aastal on 62 miljonit eurot. 2023. aastal ulatub Seltsi investeeringute maht kuni 35 miljoni euroni. Ettevõtte viimaste aastate investeeringud on suurenenud, eesmärgiga tagada elutähtsa veeteenuse osutamiseks vajalike varade toimepidevus ja tulevikukindlus. AS Tallinna Vesi investeeringud lähtuvad ettevõtte vajadustest ning on kooskõlas Tallinna linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidega. Investeeringud on suunatud ettevõtte põhitegevusse, eesmärgiga vähendada veetarbimise keskkonnamõju, tagada teenuste toimepidevus ja linnaruumi jätkusuutlik arengu.



2023. aasta teises kvartalis sõlmis AS Tallinna Vesi laenulepingud Põhjamaade Investeerimispanga, AS SEB Pank, Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaaliga (Ettevõtte varasem sellekohane börsiteade leitav siit AS Tallinna Vesi allkirjastas laenulepingu summas 91 miljonit eurot (nasdaq.com); AS Tallinna Vesi ja Põhjamaade Investeerimispank sõlmisid laenulepingu (nasdaq.com). Sõlmitud laenulepingud võimaldavad rahastada Seltsi 2024. aastal planeeritud investeeringuid.





Taavi Gröön

AS Tallinna Vesi

finantsdirektor

(+372) 62 62 271

taavi.groon@tvesi.ee