Til Nasdaq Copenhagen A/S 22. december 2023

Meddelelse nr. 115/2023











Fastsættelse af kuponrente





Renten for Jyske Realkredits:



Serie 422.E.OA Cb3 ju24 RF med ISIN: DK0009403560 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 4,09 % p.a.



Serie G422.E.OA Cb3 ju25 RF med ISIN: DK0009405425 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 3,95 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3 ju25 RF med ISIN: DK0009405938 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 3,96 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3 ju26 RF med ISIN: DK0009408528 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 4,13 % p.a.



Serie G422.E.OA Cb3 ju25 RF med ISIN: DK0009408601 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 4,00 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412207 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 4,23 % p.a.



Serie G422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412397 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 4,21 % p.a.



Serie 422.B.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412470 er fra og med 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 fastsat til 4,32 % p.a.





Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.



Venlig hilsen



Jyske Realkredit A/S

Web: jyskerealkredit.dk