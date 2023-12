AS Pro Kapital Grupp algatab kirjaliku menetluse tagatud võlakirjade 2020/2024 osas

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) taotleb Nasdaq Stockholmi börsil noteeritud võlakirjade omanikelt nõusolekut võlakirjade tähtaja pikendamiseks, teatud tingimuste muutmiseks võlakirjade tingimustes ning osalise lunastamise teostamiseks.

Ettevõte on emiteerinud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjad 2020/2024, ISIN SE0013801172, kogumahus 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad). Ettevõte taotleb võlakirjade omanikelt nõusolekut teatud muudatuste tegemiseks Võlakirjade tingimustes (edaspidi Taotlus).

Võlakirjade omanikelt vastava heakskiidu saamiseks on Ettevõte täna teinud agendile Nordic Trustee & Agency AB (publ) ülesandeks algatada Võlakirjade osas kirjaliku menetluse (edaspidi Kirjalik Menetlus) saates Kirjaliku Menetluse teate koos hääletamisjuhistega registris registreeritud võlakirjade omanikele ja omanike esindajatele, kes on Euroclear Sweden registris fikseeritud omanikena seisuga 21. detsember 2023. Kirjaliku Menetluse tulemus avalikustatakse börsiteatena, kui Kirjalik Menetlus on lõppenud. Hääletamise õiguse fikseerimiskuupäev on 3. jaanuaril 2024 ja viimane hääletuspäev on 15. jaanuaril 2024.

Nii nagu Kirjaliku Menetluse teates on täpsemalt kirjeldatud, sisaldab Taotlus teatud Võlakirjade tingimuste muudatuste kinnitamist, sealhulgas (i) Võlakirjade lõpliku lunastamiskuupäeva pikendamist nelja (4) aasta võrra, (ii) ) intressimäära tõstmist algsest lõplikust lunastamiskuupäevast kolme (3) protsendipunkti võrra, (iii) Võlakirjade osalist lunastamist summas 8 550 000 eurot ja (iv) muid muudatusi, mida on kajastatud Kirjaliku Menetluse teates.

Lisateavet Kirjaliku Menetluse kohta ning Taotluse ja Võlakirjade tingimuste muudatuste täpsema kirjelduse leiate kirjaliku menetluse teatest Ettevõtte ja Agendi kodulehtedel.

Taotluse heakskiitmiseks kohaldatav hääletamisnõue on Kirjaliku Menetluse teates sätestatud järgnevalt, (i) omanikud, kes esindavad vähemalt kahtekümmend (20,00) protsenti korrigeeritud nimiväärtusest, osalevad Kirjalikus Menetluses ja (ii) kaks kolmandikku (2/3) korrigeeritud nimiväärtusest, mille korral annavad omanikud Kirjalikus Menetluses heakskiidu. Ettevõte on juba saanud lubaduse heakskiitmise poolt hääletada Võlakirjade omanike enamuselt, kes moodustavad kokku ligikaudu 75 protsenti Võlakirjade korrigeeritud nimiväärtusest.

Lisateavet hääletusnõuete ja Kirjaliku Menetluse jaoks oluliste kuupäevade kohta leiate Kirjaliku Menetluse teatest.

Kirjaliku Menetluse õigusnõustajana on tegutsenud Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

Täiendavate küsimuste korral seoses Kirjaliku Menetlusega võtke palun ühendust Agendiga: voting.sweden@nordictrustee.com või +46 8 783 79 00.

Edoardo Preatoni

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee





Manus