Bigbank AS aktsionärid kinnitasid dividendipoliitika

Bigbank AS aktsionärid kinnitasid 21.12.2023 otsusega Bigbank AS dividendipoliitika. Uuendatud dividendi poliitika kohaselt on Bigbank AS-il õigus dividendideks maksta 25% Bigbank AS grupi puhaskasumist, kuid mitte rohkem kui 8 miljonit eurot kalendriaastas.

Dividendipoliitika on kättesaadav Bigbank AS-i veebileheküljel https://www.bigbank.ee/dokumendid/ .

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.



