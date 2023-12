Bigbank AS sai Eesti Pangalt trahvi

Eesti Pank väljastas 22.12.2023 Bigbank AS-ile teate seonduvalt kohustusliku reservi nõude rikkumisega ning määras trahvi summas 10 430.53 eurot. Teate kohaselt oli Bigbank AS reservikonto keskmine jääk hoidmisperioodil alates 01.11.2023 kuni 19.12.2023 kohustusliku reservi nõudest väiksem. Bigbank AS nõustub teavituses edastatud märkusega.



Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Länts sõnul oli rikkumise põhjuseks inimlik eksimus. „Reservi mahu jälgimisel tehti inimlik eksimus. Oleme selle lahendamiseks ja edaspidiseks vältimiseks viinud protsessi sisse täiendavad järelkontrolli tegevused. Samuti oleme vaatamas üle kogu reservi mahu jälgimise töövoogu eesmärgiga viia inimlike eksituste esinemise tõenäosus miinimumini. Pean oluliseks lisada, et käesolev sündmus ei ole kuidagi seotud panga likviidsusega - Bigbank AS omab märkimisväärset likviidsuspuhvrit Eesti keskpangas ja täidab kõiki likviidsuse nõudeid varuga.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Martin Länts

Juhatuse esimees

E-mail: martin.lants@bigbank.ee

www.bigbank.ee