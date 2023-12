AGO du 8 janvier 2024 - Convocation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 janvier 2024

December 22, 2023 12:00 ET | Source: Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée