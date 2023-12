Vallourec signe la cession de son site de Mülheim (Allemagne) pour 39 millions d’euros

Mülheim (Allemagne), 22 décembre 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce avoir signé un contrat de vente de son site de Mülheim à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel européen coté en bourse. Le 14 décembre, le Conseil Municipal de Mülheim a renoncé à son droit de préemption dans le cadre de la transaction et le 22 décembre, toutes les conditions préalables à la réalisation de la vente ont été remplies.

Cette transaction implique la vente d'une propriété d'environ 330 000 mètres carrés pour un prix de cession équivalent à 39 millions d'euros. De ce prix de cession, approximativement 37 millions d’euros devraient être perçus dans un délai de deux semaines.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré : « Cette cession confirme notre détermination à atteindre les objectifs du plan New Vallourec. Pour la fin de l'année 2023, nous anticipons une dette nette inférieure à 741 millions d'euros, hors produit de cession d’actifs, ce qui représentera cinq trimestres consécutifs de désendettement. Cette transaction soutient nos ambitions de désendettement à court-terme et notre objectif d'atteindre une dette nette à zéro au plus tard fin 2025. De plus, cette cession démontre notre capacité à conclure des transactions malgré l’environnement, en collaboration avec différentes parties prenantes ».

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

