Financial Data Exchange (FDX) annonce la publication de la version 6.0 de l’API FDX, avec des mises à jour révolutionnaires pour le partage de données financières ouvertes

RESTON, Va., 22 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La bourse de données financières Financial Data Exchange (FDX) a annoncé la sortie à l’automne de la version 6.0 de’l'API FDX. Cette version de l’API comprend notamment une notification étendue des fraudes, davantage d’options pour les données des réseaux de paiement, des mises à jour de la documentation fiscale, un soutien aux entreprises et aux trésoreries, et les premières structures de données de listes de paie. Une version mise à jour et plus concise du document sur les considérations en matière de contrôle de la sécurité, de même que l’incorporation du schéma de sécurité de la FAPI, constituent des ajouts majeurs à l’API.



« La quantité et le rythme des innovations de nos membres ne cessent de nous surprendre. C’est un témoignage de l’impact que tous les membres, grands et petits, ont sur les spécifications », a déclaré Don Cardinal, directeur général de FDX.

Voici quelques-unes des nouveautés de l’API FDX 6.0 :

Élargissement du cadre des notifications pour inclure les notifications bidirectionnelles – Définit la notification bidirectionnelle pour les événements de fraude au lieu de la seule notification entre le destinataire des données et le fournisseur de données. Cette nouvelle fonctionnalité décrit la messagerie bidirectionnelle pour tous les participants au système bancaire ouvert, par exemple DP à DAP, DAP à DR, DP à DR, DAP à DP.

– Définit la notification bidirectionnelle pour les événements de fraude au lieu de la seule notification entre le destinataire des données et le fournisseur de données. Cette nouvelle fonctionnalité décrit la messagerie bidirectionnelle pour tous les participants au système bancaire ouvert, par exemple DP à DAP, DAP à DR, DP à DR, DAP à DP. Cas d’utilisation pour l’ouverture de compte et l'intégration – Un nouveau cas d'utilisation FDX pour les utilisateurs finaux afin de faciliter l'ouverture d'un compte auprès d'une institution financière (IF) ou d'une institution non financière (INF).

– Un nouveau cas d'utilisation FDX pour les utilisateurs finaux afin de faciliter l'ouverture d'un compte auprès d'une institution financière (IF) ou d'une institution non financière (INF). Structures de données de paie pour la vérification des revenus/l'attestation d'emploi – Établit les premiers points finaux de listes de paie pour l’API FDX. Cette fonction crée les premières structures de données pour transmettre les informations relatives à l’attestation d’emploi et à la vérification des revenus.



Les mises à jour de l’API FDX, publiées deux fois par an, sont le fruit du travail des membres de l’industrie financière mondiale de FDX, répartis dans plus de 30 différents groupes de travail technique et autres groupes de travail qui identifient et développent des améliorations et des mises à jour des normes FDX pour répondre aux besoins du marché.

En outre, FDX a récemment signalé que 65 millions de comptes clients utilisent actuellement l’API FDX pour la communication de données financières aux États-Unis et au Canada. L’accès à FDX API 6.0 est gratuit sur inscription .

À propos de Financial Data Exchange

Financial Data Exchange, LLC est une organisation à but non lucratif opérant aux États-Unis et au Canada, dont la mission est d’unifier le secteur financier autour d’une norme commune, interopérable et libre de droits, afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises d’accéder de manière sûre et pratique à leurs données financières. FDX responsabilise les utilisateurs par son engagement en faveur du développement, de la croissance et de l’adoption de l’API FDX par l’ensemble de l’industrie et selon des principes de contrôle, d’accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L’adhésion est ouverte aux institutions financières, aux sociétés de technologie financière aux entreprises de regroupement de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et aux autres parties prenantes du secteur. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour plus d’informations et pour adhérer, visitez le site www.financialdataexchange.org .

Personne-ressource :

Porche Matthews, responsable marketing

pmatthews@financialdataexchange.org