Clôture du financement par placement privé pour Evaxion Biotech

MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), la branche capital-risque de Merck & Co., Inc., Rahway, État du New Jersey, États-Unis, contribue à hauteur d’environ 25 % du montant total de l’offre

La direction de la Société et son conseil d’administration y participent nettement

COPENHAGUE, Danemark, 22 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de puissants vaccins basés sur sa plateforme d’immunologie par l’IA, AI-Immunology™ annonce la clôture de sa levée de fonds via placement privé précédemment annoncée à hauteur de 5,3 millions de dollars, ci-après le « Placement Privé ». Le Placement Privé englobe la participation d’actionnaires existants et nouveaux, le plus important parmi les nouveaux venus étant MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), la branche capital-risque de Merck & Co., Inc., Rahway, État du New Jersey, États-Unis, pour environ 25 % de l’enveloppe totale. Par ailleurs, le Placement Privé comprend une participation considérable de tous les membres de la direction de la Société et de son conseil d’administration.

« Je me réjouis de l’issue positive de cette levée de fonds via placement privé. Nous sommes convaincus chez Evaxion que ce financement traduit la confiance des investisseurs envers nos valeurs, nos orientations stratégiques, et notre potentiel à venir. Cette opération représente un volet marquant de notre stratégie de financement à long terme. Nous sommes fiers de désormais compter MSD GHI parmi nos partenaires, et nous sommes impatients d’initier une étroite collaboration avec ses équipes expérimentées », observe Christian Kanstrup, PDG d’Evaxion.

La clôture du Placement Privé vise l’émission et la vente de 9 726 898 actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale de 1 couronne danoise, ci-après les « Actions Ordinaires », représentées par des American Depositary Shares, ci-après les « ADS » (ou actions étrangères détenues en dépôt par une banque dépositaire), et des bons de souscription, ci-après, les « Bons », permettant d’acheter jusqu’à 9 726 898 Actions Ordinaires représentées par des ADS au prix d’achat de 0,544 dollar par Action Ordinaire, pour une enveloppe totale de 5,3 millions de dollars. Ces Bons peuvent être exercés à la suite immédiate de leur émission. Leur durée est établie à trois ans, et leur prix d’exercice équivaut à 0,707 dollar par Action Ordinaire. Chaque Action Ordinaire est représentée par un (1) ADS. Le Placement Privé s’est établi au prix du marché, conformément aux dispositions prévues par le Nasdaq.

La levée de fonds s’élevant à près de 5,3 millions de dollars pourrait atteindre un plafond relevé à 6,8 millions de dollars dès l’exercice en espèces des Bons, déduction faite des frais d’offre à la charge de la Société, qui entend les utiliser pour alimenter son fonds de roulement et à des fins générales d’entreprise. La Société n’a versé aucun frais de courtage, honoraire d’intermédiation, ni commission dans le cadre du Placement Privé.

Le Placement Privé satisfaisant aux conditions de clôture habituelles, la transaction s’est conclue le 21 décembre 2023. À la suite de sa clôture, 37 897 780 Actions Ordinaires de la Société sont en circulation.

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un accord sur les droits de dépôt avec les Acheteurs en date du 19 décembre 2023, en vertu duquel la Société s’engage à préparer et à déposer une déclaration de dépôt initiale, ci-après la « Déclaration de dépôt » auprès de la Securities and Exchange Commission, ou la « SEC », consignant la revente des Actions Ordinaires représentées par des ADS et celles pouvant être émises lors de l’exercice des Bons. Tous les membres de la direction de la Société et de son conseil d’administration sont convenus d’une période de carence de 180 jours à compter de la date d’effet de ladite Déclaration de dépôt.

La Société a accordé aux Acheteurs les habituels droits d’indemnisation liés à la Déclaration de dépôt. Les Acheteurs ont également obtenu de la Société les droits d’indemnisation habituels liés à la Déclaration de dépôt.

Les titres décrits ci-avant ont été proposés à des investisseurs institutionnels certifiés, à des acheteurs institutionnels qualifiés et à d’autres investisseurs certifiés dans le cadre d’un Placement Privé au sens de l’article 4(a)(2) de la loi américaine Securities Act de 1933, telle qu’amendée, ci-après la « Loi » et/ou du Règlement 506(b) de la Directive D adoptée en vertu de celui-ci. Ils n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi ou des lois fédérales sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’après leur dépôt auprès de la SEC, ou en cas d’exemption à ces exigences. La Société a convenu de remettre une déclaration de dépôt auprès de la SEC pour la revente des Actions Ordinaires représentées par des ADS et des Actions Ordinaires représentées par des ADS sous-jacentes aux Bons émis dans le cadre du Placement Privé. Les Bons de souscription ne seront pas enregistrés pour la revente en vertu de la Déclaration de dépôt.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits ci-avant. Toute vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou qualification au sens des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction est formellement interdite.

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline en oncologie au stade clinique avec de nouveaux vaccins personnalisés, et un pipeline au stade préclinique en maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui font face à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d’informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Web .

Source : Evaxion Biotech A/S

Déclaration prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s’attendre à », « espérer », « viser », « avoir l’intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent sensiblement différer de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits en cours dans la région entourant l’Ukraine, la Russie et le Moyen-Orient ; et d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour évoquer ces risques de manière plus approfondie, veuillez vous référer aux facteurs de risque contenus dans notre dernier rapport annuel sous formulaire 20-F, ainsi qu’aux autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, disponibles à l’adresse : www.sec.gov. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.