État des lieux 2023 pour Momcozy : le triomphe mondial du soutien aux mamans

LONDRES, 23 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’aube des fêtes de fin d’année 2023, Momcozy , la marque qui accompagne plus de 3 millions de mamans dans le monde dresse le bilan d’une année de campagnes percutantes, axées sur le soutien et l’autonomie des mamans à l’échelle mondiale.



À l’occasion de la Fête des Mères, Momcozy a lancé la campagne vidéo intitulée « Soyez tout simplement maman » faisant apparaître de vraies mamans plaidant en faveur de l’authenticité dans la maternité. Diffusée mondialement sur YouTube, Google, Instagram, mais aussi dans des lieux incontournables comme Times Square ou Citadium, cette campagne a mis en avant l’engagement de Momcozy à faire évoluer les perceptions mondiales de la maternité.

Pour célébrer le Mois de la sensibilisation à l’allaitement maternel, Momcozy a étendu son soutien aux mamans en organisant des panels et des sessions de questions-réponses sur l’allaitement, avec la participation de consultantes en lactation de l’IBCLC. La création du Programme de soutien à l’allaitement et du Fonds de bourse pour les consultantes en Lactation de Momcozy a appuyé ces initiatives.

Le 19 novembre, à Londres, Momcozy a organisé « Debout pour les mamans », une comédie drôle sur la maternité, faisant salle comble de mamans, de futures mamans, de papas et de bébés. Rattachée à la campagne diffusée sur les réseaux sociaux du même nom, #Deboutpourlesmamans, cette manifestation a mis en scène les réalités multiples de la maternité, tout en soulignant l’engagement de Momcozy en faveur du soutien aux mamans et de leur indépendance. Les produits Momcozy ont intégré la gamme de la célèbre chaîne Boots, point culminant de l’introduction de la marque sur le marché britannique.

Pour célébrer la période des fêtes de fin d’années, Momcozy s’est associée à l’artiste-maman Victoria Johnson pour présenter la Cozy Holiday Box , illustrée de motifs en lien avec les multiples facettes de la maternité. Cette initiative aide les mamans à trouver du réconfort pendant la saison des fêtes, que ce soit lors de réunions familiales ou de moments de solitude.

Enfin, Momcozy a clôturé l’année en organisant son troisième webinaire : « Se préparer au post-partum ». Dans l’ensemble, les webinaires ont suscité plus de 4 000 inscriptions. Grâce à ses webinaires didactiques, Momcozy a aidé les mamans du monde entier à mieux se préparer à un allaitement réussi.

« Cette année, nous avons concentré nos efforts sur la manifestation d’un soutien tangible et sur la diffusion d’un sentiment collectif aux mamans du monde entier » observe un(e) représentant de Momcozy, en revenant sur les initiatives de l’année axées sur la croissance, avant de conclure : « Si nous sommes fiers d’avoir un réel impact, nous sommes impatients de poursuivre notre mission visant l’autonomisation des mamans en 2024 ».

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité. La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays différents dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité. S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.