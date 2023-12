Ressources Robex, Inc. annonce une augmentation des ressources présumées, la mise à jour de ses travaux de construction et la prorogation du prêt-relais

QUÉBEC, 24 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex, Inc. (TSXV : RBX) (« Robex » ou la « Société ») est fière d’annoncer (i) une mise à jour de l’estimation des ressources minérales 43-101 pour le gisement de Mansounia et le démarrage d’une étude de faisabilité optimisée (« EF ») prévue pour le T2 2024, (ii) la priorisation des chantiers pour intégrer Mansounia dans le projet Kiniero et l’examen de l’impact sur l’échéancier du projet ; ainsi que (iii) la prorogation de l’actuel prêt-relais de 35 millions de dollars américains (le « Prêt-relais ») auprès de Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. (« Taurus ») ainsi que leur soutien à la facilité de financement de projet de 115 millions de dollars américains (le « Financement de projet »).



Les faits marquants de la mise à jour 2023 de l’estimation des ressources minérales de Mansounia (« ERM ») sont les suivants :

La quantité totale d’or contenue dans les ressources minérales présumées de Mansounia a augmenté de 169 % par rapport à l’étude de faisabilité du projet aurifère Kiniero de 2022 sur Mansounia.



La mise à jour 2023 des ERM sur le site de Mansounia vient porter les ressources minérales présumées du projet aurifère Kiniero à + 52 % par rapport aux ERM de 2022 du projet aurifère Kiniero.



LES RESSOURCES DU GISEMENT DE MANSOUNIA AUGMENTENT ET CONFIRMENT LE POTENTIEL DE PROSPECTION DU PROJET KINIERO

Suite à l’achèvement de la première phase de forage de délimitation des ressources minérales sur le gisement de Mansounia1 et à la récente étude portant sur l’espacement des forages, Robex fait état d’une augmentation significative de ses ressources présumées, comme en témoigne le tableau ci-dessous. Le gisement de Mansounia Central se trouve à environ 3 km au sud de l’usine de transformation de Kiniero, dans le cadre du projet aurifère de Kiniero en Guinée, en Afrique de l’Ouest.

La mise à jour de ERM, préparée par Micon International Co Limited (« Micon »), comprend les gisements de Mansounia Central et Mansounia South, et a été mise à jour sur la base d’un vaste programme de forage de délimitation de gisement de 147 trous de forage RC totalisant 23 310 mètres, avec une révision complète et un remodelage des interprétations de l’image filaire.

Tableau 1 : Ressources minérales du gisement de Mansounia, à compter du 21 décembre 2023.

Fosse Classification Tonnage (Mt) Teneur (g/t Au) Or contenu (koz) Mansounia Présumées 29,22 0,95 896

Remarques :

L’estimation des ressources minérales a été préparée conformément à l’Instrument national 43-101 (« NI 43-101 »), intitulé Standards of Disclosure for Mineral Projects (normes d’information concernant les projets miniers), et sa date d’entrée en vigueur est le 21 décembre 2023.

Pour démontrer les perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle (« PREEE »), les ressources minérales à ciel ouvert ont été limitées par une enveloppe de fosse optimisée. Tous les blocs situés au-dessus de la coupure et à l’intérieur de l’enveloppe de la fosse ont été inclus dans les ressources minérales. Robex a créé l’enveloppe optimisée de la fosse.

Les teneurs de coupure pour les rapports sur les ressources minérales ont été calculées sur la base d’un prix de l’or fixé à 1 950 dollars américains l’once et sont les suivantes : latérite 0,5 g/t Au ; saprolite (oxyde) 0,3 g/t Au ; saprock (transition) 0,7 g/t Au ; et frais 0,9 g/t Au.

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré leur viabilité économique. Il n’y a aucune certitude que tout ou partie des ressources minérales estimées seront converties en réserves minérales.

Les valeurs moyennes de densité utilisées sont les suivantes : latérite 2,12 t/m3 ; saprolite (oxyde) 1,66 t/m3 ; saprock (transition) 2,46 t/m3 ; et frais 2,66 t/m3.

Interpolation de la pente par krigeage ordinaire à l’aide d’un modèle de bloc rotatif (azimut 40°) avec une taille de bloc de 12 m (X) par 24 m (Y) par 5 m (Z). La gestion des valeurs aberrantes a utilisé le plafonnement des notes pour les valeurs aberrantes extrêmes et un voisinage de recherche restreint pour les valeurs aberrantes sur une base domaine par domaine.

Toutes les ressources minérales ont été classées comme « Présumées ». Pour limiter l’extrapolation, un volume a été utilisé pour contraindre les blocs interpolés à environ 10 m sous la base du forage et 40 m latéralement au forage.

Les totaux présentés dans ce tableau proviennent des modèles de ressources minérales, sont arrondis et peuvent ne pas correspondre à la somme exacte.



Tableau 2 : Comparaison des ressources minérales présumées pour la mise à jour 2023 des ERM et l’EF du projet aurifère de Kiniero de 2022.

Ressources minérales présumées EF2 2022 Mise à jour 1 des ERM 2023 Fosse Tonnage (Mt) Teneur (g/t Au) Or contenu (koz) Tonnage (Mt) Teneur (g/t Au) Or contenu (koz) SGA 9,64 1,54 479 Jean 1,63 1,68 88 Sabali North et South 0,27 0,98 9 Sabali South 2,93 1,03 97 West Balan 0,84 1,51 41 Banfara 0,78 1,46 37 Mansounia3 12,32 0,84 333 29,22 0,95 896,3 Total in situ 28,42 1,18 1 082 45,31 1,13 1 647

Remarques :

Micon a achevé la mise à jour des ERM 2023 pour Mansounia en décembre 2023. Les ressources minérales présumées in situ totales ont été calculées en utilisant la mise à jour des ERM 2023 du site Mansounia.

Toutes les autres fosses, à l’exception de Mansounia, n’ont pas été mises à jour en 2023 par Micon et sont restées inchangées par rapport à l’ES de 2022, comme indiqué dans le rapport technique d’AMC Consultants « Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea. Effective date 01 June 2023 » (Rapport technique, projet aurifère de Kiniero, Guinée, effectif au 1er juin 2023 »).

L’EF 2022 fait référence à Mansounia comme « Mansounia Central ».



Illustration 1 : La carte en plan du site de Mansounia montre les forages terminés et les images filaires de l’enveloppe de la teneur modélisée.

Illustration 2 : La coupe transversale A-B montre les images filaires des enveloppes de teneur modélisées (en haut) qui restent ouvertes en profondeur (au milieu) ; nuances de blocs aurifères interpolés, pour limiter l’extrapolation, un volume a été utilisé pour contraindre les blocs interpolés à environ 10 m sous la base du forage et 40 m latéralement au forage ; les nuances de blocs aurifères interpolés (en bas) limitées aux ressources minérales présumées à l’intérieur de la coquille de puits de 1 950 dollars américains et au-dessus du seuil de coupure (latérite 0,5 g/t Au ; saprolite 0,3 g/t Au ; saprock 0,7 g/t Au et frais 0,9 g/t Au).

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ OPTIMISÉE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

Robex a engagé Soutex et Wacom pour concevoir les petites modifications nécessaires, notamment deux réservoirs CIL supplémentaires et une usine d’oxygène plus grande pour augmenter le débit à 4,1 millions de tonnes par an.

Robex commence maintenant à travailler sur une Étude de faisabilité optimisée pour (i) inclure la modélisation des ressources de Mansounia à travers les gisements et mettre à jour les réserves et les ressources sur l’ensemble du projet ; (ii) mettre à jour les dépenses d’investissement pour tenir compte d’un mélange d’oxyde plus élevé à 4,1 millions de tonnes par an ; et (iii) ajouter de la flexibilité dans la conception actuelle pour tenir compte de l’expansion future de 6 millions de tonnes par an.

MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION - RALENTISSEMENT DÛ AU RISQUE D’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT ET À L’INGÉNIERIE

À ce stade, l’impact sur le calendrier du projet est en cours d’examen en raison des nouveaux travaux d’ingénierie requis et de la situation actuelle en Guinée avec l’interruption de l’approvisionnement en carburant qui ralentit les activités de construction. Un calendrier révisé du projet sera communiqué au cours du premier semestre 2024.

Les dépenses actuelles du projet s’élèvent à environ 50 millions de dollars américains au 30 octobre 2023, et les travaux de terrassement sur le site progressent bien (Illustration 3, 4 et 5). L’assèchement progresse également de manière satisfaisante, avec un dénivelé de 9 mètres par rapport à la topographie d’origine. Cela permettra à Robex de continuer à délimiter les ressources de SGA (479 Koz de ressources présumées à 1,54 g/t).

Illustration 3 : Progression de l’assèchement de la fosse SGA avec une chute d’environ 9 m.

Illustration 4 : Vue d’ensemble du chantier avec la zone de construction KCP (Wacom Group)

Illustration 5 : Usine de travaux de terrassement

PROROGATION DU PRÊT-RELAIS DE TAURUS JUSQU’AU 21 JUIN 2024

Le prêt-relais actuel accordé par Taurus a fait l’objet de tirages en tant que de besoin depuis la conclusion de la facilité en avril 20232 et les tirages à hauteur de 35 millions de dollars américains sont désormais totalement épuisés. Le produit de ces fonds a été affecté au développement du projet aurifère de Kiniero par la commande d’articles à long délai de livraison, le démarrage des travaux de terrassement et d’autres programmes de travail.

Compte tenu de la mise à jour des ressources à Mansounia Central et des travaux techniques en cours à réaliser dans le cadre de l’ES optimisée, Robex et Taurus ont convenu de proroger l’échéance du prêt-relais de 6 mois, du 22 décembre 2023 au 21 juin 2024. Ce délai supplémentaire permettra à Robex d’optimiser la valeur du projet aurifère de Kiniero et accordera un délai supplémentaire pour finaliser la facilité de financement de projet de 115 millions de dollars américains, comme indiqué dans la lettre de mandat précédemment signée3. Cette prorogation s’accompagne de la révision des termes clés suivants :

Taux d’intérêt de 10 % par an (contre 8 % actuellement) ;



Redevance de 0,25 % plafonnée à 1,5 million d’onces d’or pour l’ensemble des permis de Kiniero, y compris un mécanisme de rachat soumis à des conditions spécifiques ;



La marge de manœuvre autorisée en matière d’endettement a été portée de 4 à 12 millions de dollars américains, sous réserve de certaines conditions ;



Les garanties, les engagements et les autres conditions demeurent inchangés ;



Le Prêt-relais ne comporte toujours aucune exigence en matière de couverture. L’exécution de la prorogation est soumise aux conditions habituelles.

Aurelien Bonneviot, Président-directeur général : « Nous sommes ravis de constater que le site de Mansounia témoigne d’une augmentation des ressources présumées. » Il s’agit d’une avancée significative vers la délimitation du corridor Sabali-Mansounia de 4,5 km. Cette ressource confirme le potentiel prospectif de notre permis de Mansounia et c’est pourquoi la Société a décidé de l’inclure dans une étude de faisabilité optimisée. Nous remercions Taurus d’avoir soutenu Robex dans la prorogation du prêt-relais et d’avoir réitéré ce faisant son soutien au financement du projet ».

Personne qualifiée

Les informations contenues dans ce communiqué, qui concernent l’estimation actualisée des ressources minérales de Mansounia, ont été approuvées par le Dr Ryan Langdon, PhD, MCSM, MEarthSci, CGeol, FGS, qui est un professionnel inscrit à la Geological Society of London et un consultant indépendant de la Société. Ryan Langdon est le géologue principal des ressources minérales de Micon International Co Limited. Il compte plus de 12 ans d’expérience en matière d’exploration et d’exploitation minière dans différents types de gisements minéraux. Le Dr Ryan Langdon possède une expérience suffisante dans le domaine de l’exploration, de la minéralisation et du type de gisement considéré, ainsi que dans l’activité qu’il entreprend, pour être considéré comme une Personne qualifiée selon les termes de la norme NI 43-101. Le Dr Ryan Langdon consent à ce que les questions fondées sur ces informations soient incluses dans l’annonce sous la forme et dans le contexte où elles apparaissent.

À propos de Robex Resources, Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest au potentiel d’exploration à court terme. La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet aurifère Kiniéro en Guinée.

Avec l’appui financier de deux actionnaires stratégiques, Robex entend devenir un producteur d’or de premier plan en Afrique de l’Ouest.

Énoncé prospectif

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des « énoncés prospectifs » et des « renseignements prévisionnels » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après désignés « énonces prospectifs »). À l’exception des déclarations de faits historiques, certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs qui comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives au développement et à l’exploitation potentiels du gisement de Mansounia Central ou du projet Kiniero, des propriétés minières existantes de la Société et de son plan d’affaires, y compris la réalisation d’études de faisabilité ou la prise de décisions de production à cet égard, au rendement financier ou opérationnel futur de la Société, du gisement de Mansounia Central et du projet Kiniero, aux résultats des travaux effectués jusqu’à présent, à la réalisation des estimations de ressources minérales et de réserves minérales, au développement ainsi qu’aux résultats opérationnels et économiques de toute étude de préfaisabilité qui pourrait être entreprise ou non pour le gisement de Mansounia Central, y compris les flux de trésorerie, le potentiel de revenus, le potentiel de développement par étapes, les dépenses d’investissement, les coûts de développement et leur calendrier, les taux d’extraction, les projections de durée de vie de la mine et les estimations de coûts, à l’ampleur ou à la qualité des gisements minéraux, à l’avancement prévu du projet Kiniero, y compris le plan de la mine, aux dépenses d’exploration, coûts et calendrier de développement de nouveaux gisements, au potentiel et opportunités d’exploration du gisement central de Mansounia, aux coûts et calendrier des futures explorations, à l’achèvement et calendrier des futures études de développement, aux estimations des taux de récupération métallurgique, à l’avancement prévu du gisement central de Mansounia, du projet Kiniero et des perspectives d’exploration futures, aux besoins en capitaux supplémentaires, au prix futur des métaux, à la réglementation gouvernementale des opérations minières, aux risques environnementaux, au calendrier et l’issue possible des questions réglementaires en suspens, à la réalisation des économies prévues pour le gisement de Mansounia Central et le projet Kiniero, et au potentiel de croissance future du gisement de Mansounia Central. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l’utilisation de mots tels que « peut », « sera », « pourrait », « serait », « anticiper », « croire », « s’attendre », « avoir l’intention de », « potentiel », « estimer », « budget », « prévu », « planifie », « planifié », « prévisions », « objectifs » et d’autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses formulés par la direction et considérés comme raisonnables au moment où ces informations sont fournies. Les hypothèses et facteurs incluent la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d’exploration planifiés, l’absence de conditions défavorables au projet Kiniero ou au gisement de Mansounia Central, l’absence de retards opérationnels imprévus, l’absence de retards importants dans l’obtention des permis nécessaires, le maintien du prix de l’or à des niveaux qui rendent le gisement de Mansounia Central et le projet Kiniero rentables, la capacité de la Société à continuer à mobiliser les capitaux nécessaires pour financer les opérations et rembourser les dettes à court terme et la capacité à réaliser les estimations des ressources et des réserves minérales. Les énoncés prospectifs impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les performances et les résultats financiers réels des périodes futures diffèrent matériellement des projections de performances ou de résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités aux incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles générales, aux résultats réels des activités d’exploration actuelles et futures, aux risques géopolitiques, risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement et conclusions des évaluations économiques, au respect des diverses estimations de coûts prévues et aux avantages de l’utilisation de certaines technologies, aux modifications des paramètres des projets et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans continuent d’être affinés, aux prix futurs des métaux, aux variations possibles de la teneur en minéraux ou des taux de récupération, au risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés, aux problèmes techniques liés à la géologie, à l’exploitation minière et à l’exploration, à l’incapacité des usines, des équipements ou des processus à fonctionner comme prévu, aux accidents, conflits du travail et autres risques de l’industrie minière, aux retards dans l’obtention des autorisations gouvernementales ou du financement, à la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers (y compris les risques liés à l’obtention des licences, des permis et des autorisations nécessaires de la part des autorités gouvernementales), aux titres de propriété, à l’impact du COVID-19 sur le calendrier des travaux d’exploration et de développement ainsi que la capacité de la direction à anticiper et à gérer les facteurs et les risques susmentionnés. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles d’entraîner des actions, des événements ou des résultats réels différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs peuvent entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. Il est conseillé aux lecteurs d’étudier et de prendre en compte les facteurs de risque présentés dans les documents d’information à publier de la Société pour une discussion plus complète de ces facteurs de risque et de leurs effets potentiels, qui peuvent être consultés sur le profil de la Société, disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Il n’y a aucune garantie que les énoncés prospectifs se révèlent exacts, ni même qu’ils profitent à Robex, le cas échéant, étant donné que les résultats réels et les événements futurs peuvent sensiblement différer de ceux anticipés dans ces énoncés. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentés dans le but d’aider les investisseurs à comprendre le plan, les objectifs et les buts de la Société et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces énoncés.

Veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, datée du 28 avril 2023, et à la section « Risques et incertitudes » de chacun des rapports de gestion de la société datés du 28 avril 2023 pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021, et au rapport de gestion de la Société daté du 28 août 2023 pour les périodes de six mois closes le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022, qui sont tous disponibles par voie électronique sur SEDAR à www.sedar.com. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément assortis de cette mise en garde.

TSX Venture Exchange et son Fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

