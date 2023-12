Clínica Camila Samara oferece tratamentos personalizados para o corpo e bem-estar no Brasil

BELO HORIZONTE, Minas Gerais, Brasil, Dec. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desde pequena Camila se inspira na sua mãe, que sempre foi muito vaidosa, para cuidar da sua pele. Hoje, aos 33 anos, Camila trabalha como esteticista e cosmetóloga na sua clínica no bairro Santo Antônio na capital mineira. Camila Samara fez seu curso de estética em uma escola técnica, e logo após se formou em Estética e Cosmetologia pelo Centro Universitário Newton Paiva, especializando-se em drenagem linfática que veio a ser o carro-chefe da sua clínica.



“Sempre fui muito vaidosa desde criança, gostava desse mundo da maquiagem e beleza. Minha mãe também sempre foi vaidosa e me incentivou a usar cremes, protetor solar e produtos diferentes. Escolhi a profissão certa, saber se cuidar é a essência do meu trabalho”, comentou.

Com mais de 11 anos de experiência, Camila Samara é conhecida em todo o país pelo seu trabalho no campo da estética e bem-estar, tendo participado várias vezes de workshops e cursos de especialização. Camila iniciou sua carreira como esteticista profissional em uma clínica particular, mas em 2017 teve a oportunidade de incorporar seu nome à sua própria marca. Ela tem por objetivo oferecer às suas clientes os melhores tratamentos estéticos, fazendo com que elas se sintam bem e, consequentemente, tenham uma maior autoestima.

Cem por cento do público-alvo da clínica é do sexo feminino. São mulheres que buscam a técnica de drenagem linfática para aliviar o desconforto do período menstrual, combater as dores nas pernas, o inchaço abdominal e até mesmo reduzir o nível de estresse. Mas a drenagem linfática pode ser utilizada em casos que vão além da estética, como no pós-operatório de diversas cirurgias, para prevenir a formação de fibrose e acelerar o processo de recuperação.

“Muitas pessoas acham a drenagem apenas como um procedimento estético, mas há outros benefícios que são pouco comentados. A drenagem melhora a qualidade do sono, a aparência da celulite, desintoxica o corpo, fazendo com que o nosso corpo sinta os resultados”, disse a esteticista e cosmetóloga.

Além da drenagem linfática, Camila Samara oferece limpeza de pele, massagem relaxante, peeling, massagem modeladora, planos de rejuvenescimento facial, clareamento de axilas e virilhas, tratamento antiacne, plano de redução de tamanho, tratamento de celulite, limpeza de pele e hidratação facial.

Ambiente e tecnologia. A clínica oferece um ambiente agradável e aconchegante, além de estar totalmente equipada com os mais modernos equipamentos do mercado. Camila Samara oferece serviços com tecnologias de ponta para proporcionar às suas clientes experiências únicas e personalizadas.

“Eu me concentro em uma pessoa de cada vez. A clínica possui dispositivos de alta tecnologia, como radiofrequência, terapia a vácuo, LEDs, cobertores térmicos e outros que tornam os tratamentos um sucesso. Tudo é voltado para o total bem-estar da cliente”, disse ela.

Atendimento personalizado. Camila Samara trabalha de segunda a sábado e em um dia da semana oferece atendimento personalizado a domicílio. Nas quartas-feiras ela atende suas clientes na privacidade da sua casa, com segurança e conforto. Um atendimento muito procurado, por exemplo, por gestantes que são tratadas com produtos e cuidados específicos.

“No início da minha carreira eu só fazia atendimento a domicílio e algumas clientes não quiseram abrir mão desse atendimento tão personalizado. Dessa forma, separei um dia por semana para atendê-las “no conforto da sua casa, com mais comodidade”, disse Camila Samara.

CONTATO Camila Samara

EMPRESA Clínica Camila Samara

TELEFONE +55 31 98754-6077

E-MAIL camila@camilasamara.tk

WEB https://camilasamara.tk